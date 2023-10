Il 12 ottobre è stato registrato il nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, il quale andrà in onda domenica 15 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Nel corso del prossimo pomeridiano, non mancheranno momenti di forte tensione alternati ad altri più leggeri. Come sempre, tutti gli allievi dovranno mettersi alla prova. Per quanto riguarda la gara di ballo, ad avere la meglio sarà Simone, il quale sorprenderà positivamente persino la maestra Celentano. Invece, per il canto, sarà Lil Jolie a conquistare il giudice.

Le gare degli allievi di Amici di Maria De Filippi

Durante il prossimo appuntamento con Amici, gli allievi dovranno affrontare le consuete gare e verranno messi a dura prova. A giudicare i ballerini, sarà chiamato in studio il coreografo spagnolo, Banal. Secondo il professionista, Simone meriterà il primo posto. Per la maestra Celentano sarà una bella sorpresa e gli farà i complimenti. Invece, al secondo posto ci sarà Marisol, seguita da Kumo, Gaia, Dustin, Sofia, Nicholas ed Elia.

Invece, i cantanti saranno giudicati da Emma Marrone, la quale rimarrà molto colpita da Lil Jolie e le darà il voto più alto. Al secondo posto ci sarà Matthew, seguito da Holden, Mew, Sarah, Mida, Stella, Petit, Stella e, infine, Holy Francisco.

Anche per l'artista, quest'ultimo presenta forti problemi di respirazione che non gli consentono di eseguire correttamente i brani.

Un provvedimento disciplinare ad Amici

Ezio, nel corso della prossima puntata di Amici, non potrà esibirsi durante la gara delle cover, poiché riceverà un provvedimento disciplinare a causa del disordine in casetta.

Tuttavia, gli verrà chiesto di eseguire il compito voluto da Zerbi, ma si bloccherà, ricevendo una grave insufficienza da parte dell'insegnante.

Anche Matthew, Mida e Space eseguiranno i loro compiti assegnati da Anna Pettinelli e riusciranno a superarli. Soltanto quest'ultimo riceverà delle critiche da parte dell'insegnante.

Per quanto riguarda i ballerini, invece, Dustin eseguirà il compito di Todaro, non soddisfacendo affatto l'insegnante. D'altra parte, la maestra Celentano ed Emanuel Lo non saranno dello stesso avviso, ritenendo l'allievo sufficiente.

Nicholas eseguirà il compito voluto dalla maestra di danza classica, ma otterrà un voto del tutto insufficiente.

Gare di improvvisazione e di inediti ad Amici

Come di consueto, ai ballerini verrà richiesto di mettersi alla prova con una gara di improvvisazione. Questa volta sarà Kumo ad avere la meglio e gli sarà offerta la possibilità di ballare all'evento del World of dance 2023. Per quanto concerne i cantanti, invece, dopo Lil Jolie e Petit, sarà Holden ad ottenere l'opportunità di far produrre il suo inedito.

Nel corso della prossima puntata di Amici, Chiara si troverà ad affrontare la sfida voluta da Raimondo Todaro e riuscirà a superarla brillantemente.

Infine, non potranno mancare momenti esilaranti. Verrà mandato in onda un video sulla maestra Celentano per mostrare le sue espressioni nel corso delle esibizioni dei ballerini. Inoltre, la produzione monterà un video per Petit, mettendo in risalto le sue doti da abile seduttore.