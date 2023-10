Le sorprese a Beautiful non mancano mai e, dando uno sguardo alle puntate andate in onda in America, ci sarà preoccupazione per lo stato di salute di Eric Forrester.

Stando alle anticipazioni, il padre di Ridge inizierà ad avere dei tremori alle mani che proverà a nascondere a tutti. Donna sarà la prima a capire che qualcosa non va e consiglierà all'uomo di parlarne con Ridge. Intanto la salute di Eric peggiorerà, tanto che inizierà a tossire sangue.

Anticipazioni di Beautiful: Eric Forrest avrà seri problemi di salute

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che la famiglia Forrester attraverserà un momento molto difficile e si temerà per la vita di Eric.

Tutto inizierà quando il capofamiglia avvertirà dei tremori alle mani. In un primo momento lo stilista continuerà a portare avanti il suo lavoro senza parlarne con nessuno, ma la situazione si farà sempre più preoccupante. Eric parlerà del suo problema con Donna, aggiungendo anche che la collezione che sta progettando sarà l'ultima della sua vita, per questo bisognerà dare la priorità al lavoro. Lo stilista e Donna vedranno il dottor Colby per avere aggiornamenti sullo stato di salute di Forrester e il medico sarà molto chiaro. Colby sospetterà che i tremori non siano dovuti solo ad un'artrite e non escluderà che potrebbe trattarsi di malattie vascolari e il rischio di attacchi ischemici è alto.

Eric farà presente che i suoi tremori stanno peggiorando, tanto che in ufficio non riusciva a firmare il contratto. Donna insisterà affinché si facciano ulteriori accertamenti.

Anticipazioni americane: Donna sarà disperata per i problemi di Eric

Le prossime puntate di Beautiful terranno i telespettatori con il fiato sospeso per la salute di Eric.

L'uomo avvertirà dei tremori che con il passare del tempo faranno temere al medico qualcosa di ben più grave. Dopo aver parlato con il dottor Colby, Donna scoppierà a piangere e abbraccerà Eric. Lui le dirà che sapeva del possibile peggioramento della sua malattia, ma glielo aveva nascosto per evitare preoccupazioni. Donna farà presente ad Eric che gli sarà sempre vicina e gli chiederà di non nasconderle più nulla in futuro.

La donna dirà a Forrester che è arrivato il momento che anche Ridge sappia del suo problema di salute, ma lui esiterà.

Eric peggiorerà improvvisamente ma la sua famiglia sarà ancora all'oscuro di tutto

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Donna insisterà affinché tutta la famiglia sappia dei problemi di salute di Eric e possa stargli vicino. Lo stilista, tuttavia non ascolterà il consiglio di Donna, dicendo che vuole aspettare la presentazione della collezione, trattandosi del suo ultimo lavoro. I due si abbracceranno e Donna piangerà ancora. Quando lei si allontanerà per prendere del the, Eric inizierà a tossire sangue. La situazione sarà sempre più preoccupante. Il pubblico dovrà prepararsi a dire addio allo storico protagonista di Beautiful? Non ci sono ancora certezze su come si evolverà queta brutta vicenda, ma presto arriveranno aggiornamenti.