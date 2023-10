Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle puntate di Beautiful in programma attualmente negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Eric Forrester e il figlio Ridge (Thorsten Kaye) si sfideranno con le loro nuove collezioni di moda in passerella. Una prova veramente dura per il capostipite dei Forrester, viste le precarie condizioni di salute di Eric. A proposito di ciò, chiederà a Donna e Rj di mantenere il massimo riserbo sulle condizioni.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge capiscono che Rj nasconde qualcosa

Le anticipazioni di Beautiful svelano che Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge avranno la sensazione che Rj stia nascondendo qualcosa.

Il ragazzo si ritroverà in una posizione molto difficile dopo aver deciso di mantenere il segreto sulle condizioni di salute di Eric. Vorrebbe confessare a Brooke e Ridge cosa sta nascondendo, ma alla fine deciderà di non raccontare niente, visto che odierà l'idea di tradire suo nonno. Eric insisterà affinché nessuno, compreso Ridge, sappia che versa in gravi problemi di salute. Vorrà dimostrare a tutti le sue capacità nel corso di una sfilata di moda, anche per non sembrare un debole o ricevere una vittoria per compassione.

Donna svela il segreto di Eric a un personaggio misterioso

Eric vorrà uscire vincitore dalla sfida di moda con Ridge. Per questa ragione farà pressione affinché Rj e Donna tengano la bocca cucita sulle sue condizioni.

La promessa non verrà del tutto rispettata, visto che Donna deciderà di raccontare la verità a un personaggio misterioso. La sorella di Brooke potrebbe decidere di confessare tutto a Katie (Heather Tom) oppure a Bridget Forrester. Fatto sta che Donna apparirà più sollevata per essersi tolta un peso di dosso e avere la possibilità di ricevere qualche consiglio.

Esther e Lauren partecipano alla sfida tra padre e figlio Forrester in passerella

Eric e Ridge, nel frattempo, ultimeranno i preparativi per il confronto delle loro collezioni in passerella. Rj, Luna, Zende e Paris presenzieranno l'evento insieme ad alcune guest star tra cui la contessa Von Frankfurt e Fanny Greyson. Le due donne giungeranno a Los Angeles con una missione: ottenere gli abiti più belli della sfilata.

Anche Esther Valentine e Lauren interpreti di The Young e The Restless giungeranno dalla vicina Genoa City a Los Angeles per partecipare allo scontro tra padre e figlio Forrester in passerella.