Cambio programmazione Mediaset durante il prossimo mese di novembre. Tra le novità spicca il ritorno in prima serata di Paolo Bonolis che sarà nuovamente al timone di Ciao Darwin.

In daytime proseguiranno gli appuntamenti con le soap del pomeriggio e, per quanto riguarda la messa in onda di Terra amara, non è prevista la messa in onda della soap turca nella fascia di prime time.

Il ritorno di Paolo Bonolis in prime time: cambio programmazione Mediaset novembre 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre prevede la messa in onda delle nuove puntate di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis.

Dopo essere stato posticipato i vertici della rete hanno scelto di trasmettere le nuove puntate del varietà a partire da metà novembre, nel prime time del venerdì.

Il programma, condotto sempre in coppia con Luca Laurenti, andrà in onda per sei settimane su Canale 5 dopodiché in primavera sarà trasmesso il secondo ciclo di appuntamenti che sono stati già registrati nei mesi scorsi.

Bonolis, quindi, anticiperà il suo rientro in televisione dato che per vederlo non bisognerà attendere gennaio 2024 con la messa in onda delle nuove puntate di Avanti un altro.

Terra amara non va in onda in prima serata: cambio programmazione Mediaset novembre

Il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre prevede anche delle novità legate alla fascia della domenica sera, dove non ci sarà spazio per le nuove puntate di Terra Amara.

In un primo momento si era parlato di un possibile approdo della soap opera nel prime time domenicale di Canale 5, ma alla fine non sarà più così.

Terra amara non conquisterà il prestigioso slot serale di Canale 5, dato che per tutto il mese di novembre sono previste le puntate di Io Canto Generation, il varietà condotto da Gerry Scotti che torna in onda a distanza di anni dalla messa in onda dell'ultima puntata.

La Promessa prosegue in versione 'mini' nella programmazione Mediaset di novembre

In daytime, invece, è confermatissima la messa in onda di Terra amara: la soap opera turca, infatti, sarà regolarmente in onda dal lunedì al sabato in prima visione assoluta.

Confermata anche la messa in onda de La promessa, la soap opera spagnola che dopo la messa in onda estiva, ha perso spazio nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

La durata degli episodi in prima visione assoluta è stata drasticamente ridotta e attualmente la media è di circa 10 minuti al giorno.

La stessa programmazione per La Promessa proseguirà anche nel daytime del mese di novembre, nello slot orario che va dalle 16:40 alle 16:55 circa, dopodiché la linea passerà al nuovo Pomeriggio 5 affidato nelle mani di Myrta Merlino.