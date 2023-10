Stando alle anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni di Uomini e donne, Marcello Messina tornerà a sedersi nel parterre del Trono Over, pronto a rimettersi in gioco e cercare l'amore proprio nel programma di Maria De Filippi. L'ultima sua apparizione risale al 2021, anno in cui lasciò il programma dopo aver conosciuto una donna al di fuori degli studi televisivi. Grande amico di Isabella Ricci, il cavaliere piemontese durante la sua precedente esperienza, era stato preso di mira da Armando, Ida e Gemma.

Marcello Messina torna a Uomini e donne

Nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5, i telespettatori assisteranno al ritorno in studio di un noto cavaliere. Si tratta di Marcello Messina, il cavaliere che aveva già partecipato al programma nel 2021. All'epoca ebbe una frequentazione con Ida Platano, che si concluse nel peggiore dei modi. Dopo il ritorno di Barbara De Santi, ecco che la redazione di Uomini e donne ha voluto dare una seconda possibilità anche a Marcello. Il cavaliere è tornato single dopo essere stato fidanzato per qualche mese con Viviana, una 40enne conosciuta nell'agenzia immobiliare in cui lui lavora.

Marcello torna, Armando assente: rivoluzione al Trono Over

Da quando ha lasciato Uomini e donne nel 2021, si è parlato spesso di un possibile ritorno di Marcello Messina nel programma di Maria De Filippi. Il cavaliere però, aveva sempre negato un ritorno al Trono Over, perchè impegnato in altri progetti ben lontani dal mondo televisivo.

Ora però sembra che qualcosa sia cambiato, visto che è tornato a sedersi nel parterre maschile del Trono Over. E' accaduto nella registrazione del 6 ottobre. Puntata che il pubblico vedrà tra qualche giorno su Canale 5. Di certo è uno dei cavalieri più amati di questi ultimi anni e forse anche per questo, Maria De Filippi lo ha voluto riaccogliere in studio.

Non vi è traccia invece di Armando Incarnato. Pare proprio che il cavaliere napoletano non parteciperà più al programma.

U&D, chi è Marcello Messina: ha 49 anni e vive e lavora a Torino

Per chi non lo sapesse, Marcello Messina è originario di Torino, città in cui attualmente vive e lavora. Classe 1974, lavora in un'agenzia immobiliare. Non è mai stato sposato e non ha figli. Ha un cane di taglia media di nome Luna che compare spesso nei suoi scatti. Durante la sua precedente esperienza a Uomini e donne, Marcello aveva stretto amicizia con Isabella Ricci. Amicizia che è proseguita anche fuori dagli studi televisivi. Basti pensare che Marcello era tra gli invitati alle nozze di Isabella e Fabio, celebrate a maggio del 2022. Matrimonio che purtroppo è naufragato a inizio 2023.