Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 novembre 2023 rivelano che Marcello si ritroverà ad affrontare un momento di sofferenza dovuto alla lontananza dalla contessa Adelaide. Anche Maria si ritroverà in crisi dopo il ritorno in città del suo fidanzato Vito e la delicata situazione che sta vivendo con Matteo Portelli. Intanto Ezio e Gloria riceveranno una nuova proposta per la loro fabbrica da parte del marito di Fiorenza Gramini e finiranno per deludere Matilde.

Marcello soffre per la contessa Adelaide nelle nuove trame della soap

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore vedrà Marcello al centro delle trame, dopo che deciderà di fare una sorpresa ad Adelaide e si recherà a Ginevra per vederla.

Ma il suo piano non darà gli effetti sperati dato che l'incontro tra i due non sarà dei migliori. Al suo rientro a Milano, Marcello non potrà nascondere la sua amarezza e la delusione su quanto stia succedendo, sfogandosi con il suo amico Salvatore.

Barbieri ammetterà di stare male, perché soffre per la lontananza dalla contessa e tutto ciò non gli permette di essere felice come vorrebbe. Marcello, quindi, non potrà fare a meno di nascondere la sua amarezza e la delusione per come sono andate le cose, convinto del fatto che questa relazione sia ormai giunta al capolinea.

Occhi puntati anche sulle vicende di Maria che, nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 8 previste nella settimana fino al 10 novembre, si ritroverà a dover affrontare il ritorno in città del suo fidanzato Vito. L'arrivo dell'ex contabile del grande magazzino finirà per spiazzare profondamente la stilista, complice anche la delicata situazione sentimentale che sta vivendo con Matteo Portelli.

Sta di fatto che, nel rivedere Vito di persona Maria si ritroverà in profonda crisi e finirà per mettere in discussione i suoi sentimenti.

Matilde delusa da Ezio e Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Per Ezio e Gloria, invece, arriverà il momento di prendere una decisione importante sul loro futuro professionale.

Infatti due coniugi riceveranno una proposta vantaggiosa da parte del marito di Fiorenza Gramini, interessato a salvare la Tessuti Colombo.

Ezio prenderà in considerazione tale proposta e, in questo modo, finirà per deludere le aspettative di Matilde che si era fatta avanti mettendo a disposizione i suoi terreni per la riapertura della fabbrica.