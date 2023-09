Nuovi intrighi movimenteranno le trame de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 nei giorni del 4 e 5 ottobre.

Concetta si dedicherà alla ricerca di un regalo per il compleanno di Vito, ma Maria sarà presa da tutt'altro. Poco dopo, metterà sua sorella al corrente dei problemi che hanno colpito lei e Vito Lamantia. Nel frattempo si occuperà di Matteo. Non solo Maria scoprirà della malattia di sua madre, ma cercherà di aiutare Marcello a rintracciare il fratello perduto. Successivamente Maria e Matteo finiranno persino al centro di una discussione.

Salvatore Amato, invece, continuerà a corteggiare Elvira, organizzandole un evento speciale.

Al grande magazzino arriverà un aggiornamento negativo che porterà Vittorio a rivolgersi ad Adelaide per chiederle una mano. Purtroppo, per lui, la contessa non potrà intervenire.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 4 ottobre: Maria parla dei problemi che ha con Vito

Le anticipazioni di questa soap opera italiana, ambientata sullo sfondo della Milano anni '60, si concentrano in modo particolare sulla famiglia Puglisi. Mamma Concetta, in vista del compleanno del suo futuro genero, sarà intenzionata a trovare un regalo per lui. Tuttavia, Maria non sembrerà così entusiasta del progetto. Quando la stilista siciliana verrà a sapere qualcosa riguardo la madre di Matteo, non potrà che esserne dispiaciuta per la gravissima malattia della signora.

Poco dopo Maria metterà sua sorella al corrente dei problemi che hanno colpito lei e Vito Lamantia.

Umberto vuole fare qualcosa per Adelaide e Flora li aiuta

Gli spoiler Il Paradiso delle signore del giorno 4/10 rivelano che Salvatore Amato si comporterà in modo testardo e continuerà a corteggiare Elvira. Per far colpo sulla ragazza, le organizzerà un evento speciale.

Frattanto, al grande magazzino di Conti, il direttore riceverà una brutta notizia riguardante l'ospite speciale designato per l'inaugurazione della collezione uomo del marchio Pds. Gianni Rivera darà forfait, in quanto non potrà partecipare all'imminente lancio.

A Villa Guarnieri, una sofferente Adelaide non lascerà affatto indifferente Umberto, il quale vorrà fare qualcosa per alzarle il morale.

La cosa inaspettata sarà che Flora si offrirà di aiutare il commendatore.

Il Paradiso delle Signore trama del 5 ottobre: Vittorio chiede aiuto ad Adelaide

Altrettanto intensa sarà la puntata di giovedì 5/10. La contessa Di Sant'Erasmo consiglierà a Marcello di non arrendersi con il fratellastro e di tentare il tutto per tutto per costruire un rapporto con Matteo. Intanto l'atteggiamento di Maria non sfuggirà all'attenzione di Irene, la quale si interrogherà sullo stato d'animo dell'amica. Dal canto suo, la stilista siciliana sarà indaffarata ad aiutare Marcello a rintracciare Matteo. Successivamente Maria e Matteo avranno una discussione, ma lui se ne pentirà e proverà a riavvicinarsi alla ragazza.

Spazio anche ad una richiesta d'aiuto di Vittorio, il quale chiederà alla contessa di aiutarlo con la situazione di Gianni Rivera. Purtroppo Adelaide non potrà fare nulla a tal proposito e lo confiderà a Matilde.