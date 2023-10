Cresce l'indignazione del pubblico di Uomini e donne dopo aver scoperto un altro post in cui Beatriz D'Orsi denigra il dating-show di Maria De Filippi. Post pubblicato nel 2020 dalla 25enne sui social e che è uscito fuori a distanza di poche ore da un altro post denigratorio verso Uomini e donne. Verranno presi provvedimenti contro la corteggiatrice alla luce di quanto sta emergendo?

Betariz nel 2021 su U&D: 'Deleterio per l'intelligenza'

Beatriz D'Orsi, la 25enne italo brasiliana che sta corteggiano Brando a Uomini e donne, è finita nel mirino del pubblico.

Non solo per l'atteggiamento tenuto nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, ma per delle sue vecchie dichiarazioni contro il il programma a cui oggi sta partecipando. Solo un giorno fa, era saltato fuori un commento del 2021, in cui Beatriz aveva definito Uomini e donne e Amici come programmi da chiudere. Nel post in questione, pubblicato su Facebook, in sostanza, la ragazza definiva queste trasmissioni deleterie per l'intelligenza. E' vero che si tratta di dichiarazioni risalenti a due anni fa ma il fatto che lei oggi sieda proprio nello studio di un programma da lei tanto criticato suona quanto meno strano.

Nel 2020 Beatriz dichiarava: 'In certi programmi l'ignoranza regna sovrana'

La situazione per Beatriz sembra complicarsi di ora in ora.

Poco fa infatti, è spuntato un altro commento della ragazza, questa volta datato 2020. Anche in questo caso, l'italo brasiliana aveva sparato a zero su Uomini e donne.

"In questo articolo viene spiegato in modo chiaro e preciso la beata ignoranza dell'italiano medio che segue personaggi e trasmissioni (come uomini e donne, grande fratello, ecc) - si legge nel post incriminato con cui la diretta interessata condivideva un articolo di giornale contenente uno studio su quanto programmi come Uomini e donne e Grande Fratello siano deleteri per l'italiano medio - che non sanno mettere insieme una frase composta da soggetto, predicato verbale e complemento oggetto.

Dove l'ignoranza regna sovrana, chi detiene il potere ci sguazza alla grande!"

Insomma, parole al veleno e denigratorie verso il dating show di Maria De Filippi che ora, sarà chiamata a prendere una posizione in merito.

Beatriz D'Orsi cacciata da Uomini e donne?

Il pubblico che segue da anni Uomini e donne è sul piede di guerra e ha già provveduto ad inviare a Gianni Sperti gli screen delle dichiarazioni di Beatriz.

Sul web non si parla d'altro, quindi anche la redazione e la stessa Maria De Filippi saranno già venuti a conoscenza di tutto. La palla ora passa alla conduttrice pavese. Parte dei telespettatori si augura che Maria cacci Beatriz senza se e senza ma. Altri invece, ritengono che Beatriz possa realmente aver cambiato idea in questi ultimi anni sul programma. Cosa succederà? Per saperlo bisognerà comunque attendere le prossime registrazioni che dovrebbero avvenire lungo questo fine settimana.