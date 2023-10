Le anticipazioni dei nuovi episodi di Terra amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5 svelano che la posizione di Fekeli si farà molto complicata: dopo aver investito un uomo ed essere scappato senza prestargli soccorso, deciderà di consegnarsi alla polizia: che ne sarà di lui?

Nel frattempo, Demir assisterà alla morte di Sevda Çağlayan, che lo pregherà di non denunciare Umit, colei che le toglierà la vita. Yaman si troverà così costretto a seppellire la donna in un luogo isolato, pregandola di perdonarlo tra le lacrime.

Fekeli investe un uomo e scappa

Nelle prossime puntate di Terra Amara Fekeli farà un incidente e investirà un uomo senza soccorrerlo. Colto dal panico lascerà il luogo del misfatto e si sfogherà con Cetin, che si costituirà alla polizia al posto suo. Il sacrificio di Cetin sarà volto a impedire che gli assistenti sociali prendano in custodia Kerem Ali.

Assalito dai sensi di colpa, Fekeli sarà determinato a dire la verità alla polizia, anche se Lutfiye cercherà invano di fermarlo: se finisse in carcere, il figlio di Mujgan ne pagherebbe le conseguenze.

Si aprirà un periodo molto buio per Fekeli, che si sentirà perso davanti al triste destino di Kerem Ali rimasto orfano e per giunta molto malato.

Anticipazioni Terra amara: Demir seppellisce Sevda

Nel frattempo, Betul inizierà a lavorare presso la ditta Yaman, decisa a rovinare sia Zuleyha che Fikret. Mentre Altun sarà impegnata nella gestione dell'azienda, Demir si troverà a gestire una situazione drammatica: Umit ha ucciso sua madre Sevda che, in punto di morte, lo ha pregato di non sporgere denuncia alla polizia.

Demir non avrà altra scelta se non quella di caricare il corpo di Sevda in macchina e seppellirlo in un luogo isolato tra le lacrime, implorando perdono.

Cetin in prigione al posto di Fekeli

Le cose non andranno meglio a Gulten, che sarà molto preoccupata per l'assenza di Cetin. Non sa che il giovane si è costituito alla polizia per coprire Fekeli, responsabile della morte di un uomo che ha lasciato in mezzo alla strada senza soccorrerlo.

Come reagirà Gulten quando scoprirà che suo marito Cetin è in prigione? Fekeli sarà intenzionato a prendersi le sue responsabilità ma Lutfyie proverà in tutti i modi a fermarlo. Nelle nuove puntate di Terra amara Fekeli sarà assalito dai dubbi: se finirà in prigione perderà Kerem Ali ma se non si costituisse Cetin pagherebbe al posto suo, cosa deciderà di fare alla fine?

Intanto, Demir tornerà alla villa e non riuscirà a nascondere a Zuleyha ciò che ha fatto, finendo per raccontarle di aver seppellito il corpo di Sevda per suo stesso volere.