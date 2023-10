Rischio squalifica al Grande Fratello 2023 per Fiordaliso. Nel corso delle ultime ore, la cantante si è lasciata andare a uno scivolone ripreso dalle telecamere che in quel momento stavano trasmettendo la diretta 24 ore su 24 del programma in tv e in streaming. Fiordaliso si è resa protagonista di una "battuta" con un termine razzista, che ha subito scatenato un'ondata di indignazione social e adesso in tanti chiedono che venga squalificata dal cast del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Fiordaliso a rischio squalifica dalla casa del Grande Fratello 2023 (Video)

Nel dettaglio, Fiordaliso si trovava in giardino assieme a Rosy e durante uno dei loro discorsi, si è lasciata andare alla "n-word" che ha subito scatenato un polverone mediatico.

La cantante ha pronunciato tale parole ritenuta offensiva e denigratoria, tra le risate della sua compagna di gioco che non si è affatto dissociata da Fiordaliso.

Sta di fatto che, tale scivolone razzista da parte della cantante, ha subito scatenato l'indignazione dei fan social del reality show, molti dei quali sostengono che Fiordaliso debba essere punita proprio come è già successo nelle passata edizioni per dei concorrenti che avevano pronunciato tale parola.

L'ultimo era stato Fausto Leali che, a distanza di pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, dopo aver pronunciato tale parole venne squalificato definitivamente dal cast.

Come si permette Rosy è Fionda ridere delle persone di colore ma sono pazze , non si fa , c è anche Samira in casa ma che rispetto hanno #grandefratello @AlfonsoBonafede pic.twitter.com/HlxYUJP5Mn — Nikol 🦋💙👠 (@Nikol863180341) October 15, 2023

I fan del Grande Fratello chiedono la squalifica di Fiordaliso dal cast

"Ma come si permettono Fiordaliso e Rosy a ridere delle persone di colore?

Ma sono pazze? Non si fa e questo è davvero un bruttissimo esempio che passa in tv", ha sentenziato un utente e spettatore del Grande Fratello.

"Fiordaliso merita la squalifica dal gioco: va punita come è accaduto in passato ad altri concorrenti che sono stati fatti fuori dal gioco per tali scivoloni razzisti", ha scritto ancora qualcun altro sui social.

Quale sarà a questo punto la decisione degli autori? Tenendo conto che, quest'anno, Pier Silvio Berlusconi aveva detto di voler frenare la deriva trash del reality show, non si esclude che possa decidere di intervenire con un pesante provvedimento.

Previsti nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello

In attesa di scoprire come si evolverà tale situazione, nel corso della prossima puntata serale del 16 ottobre del Grande Fratello 2023 ci sarà spazio anche per dei nuovi ingressi.

Tra coloro che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, ci dovrebbe essere anche il giovane Mirko Brunetti, noto al pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island.