Nelle scorse ore Gabriella Chieffo, partecipante dell'ultima edizione di Temptation Island, ha postato una serie di messaggi criptici sui social in cui lascia intendere di essere rimasta delusa da una persona. Sebbene la donna non abbia fatto alcun nome o riferimento particolare, secondo alcuni fan potrebbe essere in crisi con il fidanzato Giuseppe Ferrara, anche se al momento non arriva nessuna conferma in tal senso da parte dei due.

I messaggi social di Gabriella

In una prima storia su Instagram, Gabriella Chieffo ha scritto: "Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita".

Successivamente l'ex volto di Temptation Island ha pubblicato un'altra storia - che ha rimosso pochi istanti dopo - in cui parlava di uomini che sono alla costante ricerca di donne forti, ma i quali nel momento in cui le trovano non sono poi in grado di sostenerle.

Infine Gabriella Chieffo ha scritto un terzo messaggio: "Mettetevi d’accordo con quello che volete e ciò che potete permettervi".

Le ipotesi dei follower

Nelle stories pubblicate su Instagram Gabriella Chieffo non ha fatto alcun riferimento e non ha menzionato nessuno. Tuttavia alcuni fan sono convinti che i messaggi siano rivolti al fidanzato Giuseppe Ferrara: qualcuno ipotizza anche che la coppia possa vivere un momento di crisi, al momento non ci sono comunque conferme di nessun tipo di parte dei diretti interessati.

Lo sfogo poi rimosso da parte della ragazza potrebbe, ad esempio, anche essere riferito a una sua mia amica o a qualcuno che l'ha delusa, quindi non è detto che si tratti di Giuseppe.

Il percorso della coppia a Temptation Island e la successiva proposta di nozze

In estate Gabriella Chieffo aveva deciso di scrivere alla redazione di Temptation Island, perché casualmente aveva scoperto che il suo fidanzato si era iscritto su una chat d'incontri.

All'interno del docu-reality di Canale 5, poi, Giuseppe Ferrara si era avvicinato a una delle single, provocando una dura reazione nella sua fidanzata. Dal canto suo anche Gabriella si era avvicinata a uno dei tentatori, tanto che al momento del falò finale aveva deciso di uscire dal programma come single. Però, durante la puntata "Temptation Island, e poi...", Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno annunciato a Filippo Bisciglia di aver dato una seconda chance alla loro relazione.

Nel mese di settembre, durante un'ospitata a Uomini e Donne, poi Ferrara ha chiesto a Gabriella di diventare sua moglie e lei senza esitare ha risposto "sì".