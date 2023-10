Le anticipazioni della puntata della soap opera Un posto al sole, in onda venerdì 6 ottobre 2023 su Rai3, alle ore 20:50 annunciano che Lara è ormai alla frutta ma non si vuole arrendere, per lei è inconcepibile rinunciare al sogno di vivere con Roberto e Tommaso. Dopo che anche Ida le ha voltato le spalle, pianifica una folle vendetta ai danni di Marina, che verrà messa in pericolo di vita. Nel frattempo, Michele si troverà a ripensare a Silvia e si renderà conto di non aver ancora digerito la loro separazione.

Spazio anche a Guido che, rivivendo i suoi traumi passati, proverà a dare una mano a Gerry, ma le cose prenderanno una piega inaspettata.

Un posto al sole, anticipazioni puntata del 6 ottobre: Ida e Marina alleate

Finalmente, Ida ha capito che Lara l'ha sempre manipolata e che il suo interesse nei confronti di Tommaso era solo finalizzato a riportare Roberto nella sua vita. Pronta alla fuga, è stata fermata da Marina, che si è avvicinata a lei facendo riaffiorare un ricordo molto doloroso.

Il fatto che Marina e Ida si sono avvicinate farà andare su tutte le furie Lara, che ora è completamente sola e senza speranza. Nonostante ciò, non si perderà d'animo, meditando un piano per mettere fuori gioco l'odiata Giordano.

Anticipazioni Un posto al sole del 6 ottobre: Lara scopre la verità e perde la ragione

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole della puntata del 6 ottobre, Guido sarà sempre più in ansia per Gerry, che gli ha ricordato dei traumi mai superati del suo passato.

Deciderà così di dargli una mano, ma la situazione prenderà una piega inaspettata.

Dopo essere venuta a conoscenza della proposta che ha ricevuto Ida Lara sarà pronta a vendicarsi in tutti i modi di Marina e perderà completamente il controllo, come vedremo negli episodi della prossima settimana, che daranno una svolta decisiva alle trame della soap opera.

Un posto al sole: Michele è ancora innamorato di Silvia?

Non sarà un periodo facile per Michele. Oltre a essere in disaccordo con Filippo riguardo la linea editoriale della radio, si troverà a ripensare a Silvia e alla loro separazione, che non ha ancora superato. Le cose si complicheranno quando verrà a sapere che Giancarlo andrà a vivere con Silvia.

E poi ancora, Nunzio sarà distrutto per le imminenti nozze tra Rossella e Riccardo, nonostante abbia avuto un confronto con lei nel quale si è scusato per il suo comportamento, ma senza confessarle di essere innamorato di lei.