Continuano gli sfoghi social del corteggiatore che è stato eliminato da U&D nel corso dell'ultima registrazione, quella che si è svolta il 7 ottobre. Ai fan del dating-show che lo accusano di aver preso in giro Manuela, dichiarandole un interesse che non avrebbe mai provato, Michele ha risposto a tono spiegando che il suo percorso è durato solo un mese e che sarebbe stato sempre sincero e coerente.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Lo sfogo social post eliminazione da U&D, non è l'unico che Michele ha avuto in questi giorni. Da quando si è saputo che Manuela l'ha mandato via a seguito delle ennesime critiche che le ha fatto in esterna ("Sei moscia", "dormi", "non mi piace come ti comporti"), il corteggiatore è stato preso di mira da quei fan che pensano che abbia preso in giro la tronista sin dal primo momento, fingendo un interesse che non avrebbe mai provato.

"Dai buffone, perché illudere una ragazza solo per visibilità? Che uomo sei?", è questo il commento che ha attirato l'attenzione di Longobardi su Instagram lo scorso 8 ottobre.

Colpito da questo attacco diretto, il napoletano ha deciso di metterci la faccia e di rispondere anche a tutte quelle persone che non hanno mai creduto al suo voler approfondire una conoscenza con la protagonista del Trono Classico.

La replica stizzita del giovane di U&D

Sotto al commento che anche i siti di Gossip hanno riportato in queste ore, è possibile leggere la risposta piccata di Michele a tutti i suoi hater.

"Siete ridicoli", ha esordito l'ormai ex corteggiatore di U&D sul suo profilo Instagram.

Rivolgendosi direttamente a chi continua ad accusarlo di aver illuso Manuela uscendoci in esterna pur non apprezzando molti lati del suo carattere, Longobardi ha aggiunto: "Esprimete giudizi senza senso su dinamiche che non avete neanche visto ancora" (la puntata dell'eliminazione del napoletano è stata registrata ma non è andata in onda su Canale 5, ndr).

"Io ho fatto un percorso emotivamente coerente nel suo sviluppo, e questa cosa è chiara a chi vede le cose con criterio", ha proseguito il giovane nello sfogo che sta facendo il giro della rete il 9 ottobre.

Michele ci ha tenuto a ribadire che non ha mai recitato in studio, anzi i suoi atteggiamenti sarebbero sempre stati in linea con le parole che ha detto a Carriero alla luce del sole.

Dubbi su un ritorno a U&D

"Sono stato solo un mese perché ho detto tutto con sincerità, e questo è il contrario di chi vuole rimanere per visibilità", ha concluso Michele su Instagram.

L'ex corteggiatore di U&D, dunque, rifiuta categoricamente l'accusa di aver preso in giro Manuela, anzi puntualizza che la sua coerenza gli è costata un'eliminazione a circa quattro settimane dall'inizio del suo percorso in televisione.

I fan del dating-show sono divisi su quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni: da un lato c'è chi pensa che la tronista andrà a cercare Longobardi per chiedergli di tornare (soprattutto spinta da un forte interesse), dall'altro chi dà per definitivo l'addio del ragazzo al programma perché anche gli opinionisti sono intervenuti per convincere Carriero a mandarlo via.

Le anticipazioni delle registrazioni che si svolgeranno nel fine settimana, faranno chiarezza a riguardo e sveleranno se Michele sarà di nuovo in studio su richiesta di Manuela oppure se la sua avventura nel Trono Classico è finita per sempre.