Il silenzio di Ida Platano alle voci di crisi che circolano sul suo rapporto con Alessandro Vicinanza, ne sta alimentando altre: quelle che la vorrebbero pronta a tornare a Uomini e donne. Alcuni siti riportano l'indiscrezione secondo la quale la parrucchiera potrebbe riprendere posto tra le dame del parterre entro Natale, magari dopo essere riapparsa agli studi Elios per raccontare gli ultimi sviluppi della sua relazione. Maria De Filippi, inoltre, avrebbe già chiesto alla bresciana di partecipare a una delle prossime registrazioni per aggiornare il pubblico sulla storia d'amore nata un anno fa.

Ovviamente queste sono solo ipotesi dei fan, che non trovano nessuna conferma da parte dei soggetti coinvolti.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Da settimane sul web si rincorrono voci su una possibile crisi in corso tra Ida e Alessandro: i due non si fanno vedere insieme da molto tempo e i fan di Uomini e donne si stanno convincendo che qualcosa tra loro potrebbe essersi rotto.

Ad alimentare queste indiscrezioni, è anche il silenzio che entrambi i protagonisti del Trono Over hanno fatto calare sul loro rapporto: dal dedicarsi quasi ogni giorno parole d'amore sui social network, da qualche tempo la dama e il cavaliere sono passati all'ignorarsi.

Molti spettatori del dating-show, dunque, sospettano che Platano e Vicinanza stiano vivendo un periodo negativo, magari a seguito di una lite, anche se per ora i due continuano a non volersi sbilanciare sui motivi per i quali non si mostrano più in coppia su Instagram.

Occhi puntate sulle riprese di Uomini e donne

Ida e Alessandro tacciono sulla loro storia d'amore, per questo siti e blog continuano a formulare ipotesi su quello che potrebbe accadere a breve negli studi di Uomini e donne.

Un'indiscrezione che si sta facendo largo sul web in questi giorni, ad esempio, sostiene che la parrucchiera potrebbe riprendere posto nel parterre femminile del Trono Over tra qualche settimana, al massimo entro Natale.

Si vocifera anche che Maria De Filippi avrebbe già chiesto a Platano di partecipare ad una delle prossime registrazioni del dating-show per spiegare al pubblico le ultime novità sulla sua chiacchierata relazione con Vicinanza (anche lui sarebbe stato invitato per proporre al pubblico a casa un racconto completo).

Ieri, lunedì 30 ottobre si sono svolte nuove riprese e della coppia non c'è stata traccia agli Elios; oggi il cast si ritroverà un'altra volta e in serata si scoprirà se sono fondati i rumor sul ritorno di Ida dopo quasi un anno d'assenza.

Anniversario in arrivo per i protagonisti di Uomini e donne

Un altro dettaglio che non sfugge agli attenti fan di Uomini e donne, è che il prossimo 4 novembre Ida e Alessandro festeggeranno il loro primo anniversario.

Era infatti il 4 novembre 2022 quando la dama e il cavaliere decisero di abbandonare il programma insieme, certi di volersi vivere lontano dai riflettori. In questi mesi Platano e Vicinanza sono tornati due o tre volte agli Elios ma sempre in qualità di ospiti, ovvero per raccontare al pubblico come andava tra loro. Le voci di crisi che stanno circolando sulla coppia da qualche settimana, dunque, a breve potrebbero essere confermate o smentite dai diretti interessati: se la parrucchiera e l'imprenditore continueranno ad ignorarsi sui social anche nel giorno del loro primo anno da fidanzati, i sospetti che tra loro possa essersi rotto qualcosa aumenterebbero esponenzialmente.