Le anticipazioni di Terra Amara annunciano che presto Umit metterà in forte imbarazzo Demir. La dottoressa, intatti, si presenterà direttamente a villa Yaman invitando tutta la famiglia a cena da lei. Zuleyha, ancora ignara del tradimento di suo marito e grata a Umit per averle salvato la vita, non esiterà ad accettare. Demir e Sevda saranno costretti a dire di sì, ma la tensione sarà alle stelle. A peggiorare la situazione ci sarà la nonnina che inizierà delirare parlando di Yilmaz.

Zuleyha avrà un incidente e Umit le salverà la vita

Umit inizierà a dare i primi segnali della sua ossessione per Demir.

Dopo essere stata piantata in asso da Yaman, la dottoressa non avrà intenzione di farsi da parte e sarà decisa a rivelare a Zuleyha tutto quello che c'è stato tra lei e suo marito. Proprio quando Umit si starà dirigendo a villa Yaman, troverà per strada Zuleyha in fin di vita a causa di un incidente. La moglie di Demir in attesa del suo terzo figlio, infatti, perderà il controllo dell'auto andando dal ginecologo e andrà a sbattere contro un albero. Dopo una prima esitazione Umit si sentirà in dovere di salvare la vita a Zuleyha e con l'aiuto di alcuni passanti la porterà in ospedale.

Zuleyha e Demir manderanno un mazzo di fiori a Umit per ringraziarla

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Zuleyha e Demir vivere un momento molto drammatico perché perderanno il loro terzo figlio.

Nonostante tutto, però, Zuleyha starà bene e dovrà ringraziare soltanto Umit per questo. La dottoressa svolgerà il suo lavoro nel migliore dei modi e sarà molto gentile con la sua paziente che non immaginerà nemmeno quello che c'è stato tra lei e suo marito. Quando Zuleyha sarà dimessa, Demir manderà un mazzo di fiori a Umit per ringraziarla anche a nome di sua moglie per tutto quello che ha fatto per loro.

La dottoressa, però, avrà un piano ben preciso per mettere in difficoltà il suo ex amante e si presenterà improvvisamente a villa Yaman.

Umit inviterà a cena Demir e la sua famiglia

Le trame di Terra amara rivelano che Umit deciderà di recarsi a villa Yaman per la seconda volta, proprio come era già successo tempo prima all'insaputa di Demir.

Sevda e il padrone di casa impallidiranno nel vedere entrare in casa l'ospite inattesa, ma Zuleyha sarà felice di accogliere la dottoressa. La donna dirà che sarà sempre grata a Umit per averle salvato la vita e per la gentilezza che ha avito nei suoi confronti in ospedale. La situazione sarà molto imbarazzante per Demir e Sevda che sapranno bene che non si tratta di una visita di cortesia, ma di una provocazione da parte di Umit. A rendere tutto più imbarazzante ci sarà anche la nonnina Azize che all'improvviso inizierà a delirare affermando che Zuleyha ama solo Yilmaz e parla sempre di lui. La dottoressa approfitterà del momento per lanciare degli sguardi pieni di passione a Demir.