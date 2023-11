I sondaggi lanciati sul web relativi al televoto che si chiuderà nella diretta del Grande Fratello del 15 novembre 2023 vedono in testa Beatrice Luzzi. I meno votati risultano essere invece Rosy Chin e Ciro Petrone. C'è ancora tempo per votare e supportare i concorrenti in nomination attraverso i diversi canali messi a disposizione dalla produzione del reality show.

GF, televoto del 15/11: sei concorrenti in nomination

Al Grande Fratello è già tempo di televoto. Il secondo appuntamento settimanale con il Reality Show di Signorini è fissato a mercoledì 15 novembre.

Un cambio di programmazione per lasciare spazio giovedì a Io Canto Generation, il programma di Gerry Scotti che partirà proprio il 16 novembre in prima serata su Canale 5.

Quindi mancano circa 24 ore alla chiusura di questo nuovo televoto che vede in nomination sei concorrenti: Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Rosy Chin, Massimiliano Varrese e Ciro Petrone.

Ci sono diversi modi per votare il personaggio preferito: attraverso l'App Mediaset Infinity, il sito web del Grande Fratello, la Smart TV e gli SMS. Questo televoto non è eliminatorio: chi riceverà più voti sarà immune, mentre il meno votato finirà in nomination nel prossimo televoto eliminatorio.

Ciro e Rosy i meno votati: pronostici verso il 15 novembre

Come sempre anche dopo la fine della diretta del 13 novembre sul web sono stati lanciati diversi sondaggi per capire il sentiment del pubblico. Guardando per esempio quello lanciato da Grande Fratello Forumfree, si può notare che i gieffini meno votati risultano essere Ciro Petrone e Rosy Chin con solo il 2% delle preferenze.

Massimiliano Varrese avrebbe il 9% dei consensi, mentre Anita Olivieri conquista il 15% delle preferenze. È la prima volta che Anita finisce al televoto e, se i pronostici venissero rispettati, riuscirà a salvarsi senza particolari difficoltà. Sembra perdere un po' di consensi Varrese che, negli ultimi giorni, si è messo contro diversi abitanti della casa.

Beatrice è ancora la preferita dal pubblico del Grande Fratello

La preferita dal pubblico del Grande Fratello pare essere ancora una volta Beatrice Luzzi. Al momento è in testa al sondaggio preso in considerazione, con il 51% delle preferenze.

Al secondo posto vi è Grecia Colmenares con il 18%. Ma trattandosi solo di pronostici tutto può essere sovvertito. Il verdetto verrà annunciato da Signorini nel corso della nuova diretta del 15 novembre.