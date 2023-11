La quarta stagione di Terra Amara segnerà anche la morte di Fekeli, che verrà trovato senza vita all'interno della sua auto. Fikret scoprirà della morte dello zio quando si troverà in carcere. Verrà arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale dopo uno scontro con la polizia a causa della sparizione di Demir. Sarà Züleyha ad andare in carcere per dargli la triste notizia e il ragazzo verrà subito rilasciato per consentirgli di dare il suo ultimo saluto allo zio.

Fikret parte in Siria alla ricerca di Demir

Fikret non vivrà proprio un bel momento durante la quarta stagione.

La sua mente sarà principalmente occupata della scomparsa di Demir. È sparito durante l'assalto a Villa Yaman e da quel momento nessuno ha avuto più sue notizie, fino a quando nella tenuta arriverà un pacco. Il mittente è proprio Demir e dentro custodirà un biglietto in cui il giovane conferma di stare bene e che presto sarebbe tornato a casa.

Fikret non si fiderà tanto, vorrà vedere con i suoi occhi che il fratellastro è vivo. Il pacco arriva dalla Siria, così Fikret si metterà in viaggio per andarlo a cercare insieme a Züleyha. Purtroppo andranno incontro ad una delusione: di Demir in Siria non c'è nessuna traccia e il pacco è solo un bluff.

La morte di Fekeli

Fikret e Züleyha torneranno a Çukurova sconsolati, ma anche pieni di rabbia.

Soprattutto lui sfogherà tutta la sua collera contro la polizia. Andrà in commissariato e li accuserà di essersi un po' adagiati sugli allori e di non fare il massimo per trovare Demir. Fikret si troverà coinvolto in uno ''scontro a fuoco'' anche con il pubblico ministero, il quale, non tollerando il suo comportamento oltraggioso, lo spedirà immediatamente in prigione.

La situazione sarà già disperata, ma peggiorerà ancora di più quando Züleyha andrà a fare visita a Fikret in carcere per dirgli che lo zio Fekeli è stato trovato morto da Gaffur e Raşit dentro la sua macchina, a quanto pare è deceduto per cause naturali in quanto non presenta segni di violenza.

Fikret dà il suo addio a Fekeli

Fikret verrà subito liberato e insieme a Çetin avrà modo di andare in obitorio per dare l'ultimo saluto allo zio. Entrerà nella stanza buia e gelida in cui si trova il corpo di Fekeli. Lo vedrà riposto in quel lettino e ricoperto solamente da un lenzuolo bianco e non riuscirà a credere che debba proprio dirgli addio.

"Non lasciarmi zio, che cosa farò senza di te", singhiozzerà Fikret e le lacrime non smetteranno di scivolare sul suo viso. Sarà proprio lui a ricordarlo anche durante i funerali. Non può dimenticare che Fekeli per lui non è stato solo uno zio, visto che l'ha sempre trattato come un figlio. Davanti a tutti farà anche una promessa: nella sua vita farà qualsiasi cosa pur di omaggiare ogni giorno la sua memoria.