Le anticipazioni della soap opera Un posto al sole, riguardanti gli episodi inediti che andranno in onda su Rai 3 dal 13 al 17 novembre 2023 annunciano che Samuel vorrebbe concludere la sua relazione con Speranza per dedicarsi completamente a Micaela. Le vicende della settimana saranno anche incentrate sulla preoccupazione di Roberto Ferri per le azioni di Marina e sull'accordo di quest'ultima con Gabriella per distruggere Lara in carcere, ma anche sulla fuga di Eduardo a casa di Clara, che indispettirà particolarmente Alberto Palladini.

Ferri è preoccupato per Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Ferri si renderà conto che la moglie sta perdendo la propria razionalità e la inviterà a non prendere iniziative che potrebbero un giorno ritorcersi contro di loro. Desiderosa di vendetta, Marina deciderà di non dargli ascolto e si rivolgerà a Gabriela Servillo. L'incontro con la detenuta però non avrà inizialmente l'esito sperato. Grazie a Ferri però la situazione cambierà e quest'ultima deciderà di diventare loro complice per mettere in cattiva luce Lara in carcere di fronte alle altre detenute.

A seguito dell'attentato Damiano si renderà conto dei problemi del figlio e deciderà di farsi carico di tutte le sue fragilità: sua moglie Rosa rimarrà stupita dalla decisione del suo ex di occuparsi di Manuel.

Samuel vuole chiudere con Speranza, Eduardo chiede aiuto a Clara e Alberto ne resta sconvolto

La relazione clandestina fra Micaela e Samuel andrà avanti sempre più incautamente, fino a quando Nunzio non deciderà di mettere le cose in chiaro con l'amico. A quel punto, Samuel ideerà un piano per farsi lasciare da Speranza e inizierà a metterlo in atto fin da subito.

Micaela lo verrà a sapere e si arrabbierà con Nunzio perché ha convinto Samuel ad avere una relazione stabile con lei, che invece ne preferirebbe una clandestina.

Eugenio vivrà un momento di profondo sconforto che lo porterà a provare del rancore nei confronti di Viola.

Eduardo sarà costretto ad affrontare Tony che vuole sistemare tutti i loro conti in sospeso: per sfuggire a lui e al resto della banda quindi si rifugerà a casa di Clara.

Alberto lo verrà a sapere e né rimarrà sconvolto, tanto da prendere una decisione drastica nei confronti della sua ex.

Intanto Filippo avrà un'idea geniale per rinnovare il programma radiofonico di Michele. Nel frattempo Rossella riuscirà a convincere Riccardo a portare avanti un'importante iniziativa rimandata da tanto tempo.

Infine Raffaele troverà un'idea per coinvolgere Renato in un'attività salutare per corpo e spirito, in modo da avere più libertà per sé stesso.