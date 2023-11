Le anticipazioni settimanali della soap opera Il paradiso delle signore in onda dal 4 al 7 dicembre 2023 su Rai 1 a partire dalle ore 16, annunciano che Matilde Frigerio si rifiuterà di perdonare Vittorio e Tancredi e deciderà di allontanarsi da Milano per cambiare momentaneamente vita.

La soap opera nel corso della settimana non andrà in onda venerdì 8 dicembre poiché Rai 1 in quella fascia trasmetterà delle trasmissioni dedicate al giorno dell'Immacolata Concezione.

Vittorio soffre per Matilde

Agata sarà molto contenta per la prima lezione a cui ha partecipato del corso di disegno.

Dopo aver saputo da Roberto il motivo per il quale la sua famiglia era contraria alla sua iscrizione, la giovane chiederà spiegazioni a Concetta.

Tancredi vorrebbe riconquistare Matilde a tutti i costi, mentre Vittorio sarà molto triste per ciò che è successo. Nel frattempo Frigerio non avrà nessuna intenzione di perdonare nessuno dei due. Intanto Umberto Guarneri cercherà di aiutare Tancredi, chiedendo alla fidanzata Flora di fare ragionare Matilde. Anche Sant'Erasmo si rivolgerà alla donna ma quest'ultima si rifiuterà di aiutarlo.

Più tardi, Flora farà un'importante proposta di lavoro a Irene. Dopo aver preso una decisione in merito, la giovane Cipriani capirà chi c'è realmente dietro l'offerta fatta.

Matilde si confida con l'amica Flora sul suo futuro

Vittorio invierà un regalo molto originale a Matilde, dichiarandole il suo amore. La donna però ha già deciso di partire alla volta del Giappone e lo confiderà all'amica Flora, chiedendole di non dirlo a nessuno. Quest'ultima però non rispetterà la volontà dell'amica e lo rivelerà a Conti che deciderà di agire in modo inaspettato.

Nel frattempo Alfredo continuerà a sospettare sempre più che Leonardo Crespi sia interessato alla sua fidanzata Irene.

Viti progetta la proposta di nozze per Maria

Intanto Vito deciderà di fare la proposta di matrimonio a Maria e chiederà aiuto allo staff del Paradiso per mettere in pratica le sue idee: Matteo Portelli, sebbene sia devastato all’idea di perdere per sempre la stilista, si offre comunque di aiutare Lamantia per non creare sospetti.

Marcello si scontrerà per caso con una ragazza appena conosciuta per poi avere un battibecco con lei. Dopo averla incontrata una seconda volta, il ragazzo lo racconterà a Salvo che crederà di aver capito chi sia. Infine Marcello farà una scoperta sul conto di Rosa e non saprà se raccontarla ad Armando o no.