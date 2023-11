L'identità dell'ereditiera del barone continua a tenere svegli i protagonisti de La Promessa, anche negli episodi dal 4 all'8 dicembre. Cruz inviterà Elisa per conoscere chi è la donna che ha ereditato parte della fortuna della famiglia.

L'identità misteriosa di Elisa

Le anticipazioni de La Promessa ci segnalano che il notaio leggerà il testamento del barone in cui informerà la famiglia che l'uomo ha deciso di lasciare la sua eredità alle figlie e a una donna misteriosa di nome Elisa De Grazalema. Stupito dalla decisione del padre, Alonso cercherà di capire a tutti i costi chi sia veramente questa donna.

Non sapendo a chi rivolgersi, l'uomo chiederà spiegazioni a Don Raimundo che non saprà cosa dirgli. Quello che il marchese non sa è che in realtà Elisa è una sua vecchia conoscenza di cui non ha un buon ricordo.

Dopo aver annunciato a tutti che Pia è ancora incinta, Petra tenterà di convincere la marchesa a prendere dei seri provvedimenti contro di lei. A quel punto, Cruz affronterà la cameriera, accusandola di essere una bugiarda. Cercando di aiutare l'amica, Don Gregorio si farà avanti in sua difesa, annunciando a tutti di essere il padre del bambino. Nonostante ciò, Petra continuerà ad insultare Pia ad ogni occasione fino a quando non interverrà nuovamente Don Gregorio per supportare l'amica.

Jimena si scaglia contro il marito

Cruz e Don Alonso tenteranno di evitare lo scoppio di uno scandalo a La Promessa, costringendo Pia e Don Gregorio a sposarsi. A quel punto, i due inizieranno ad inventare una serie di bugie per far credere a tutti che la loro storia d'amore è vera. Lope continuerà a soffrire in silenzio a causa dell'amore che prova per Maria.

Quest'ultima si renderà conto dello strano comportamento del cuoco e ne parlerà con Teresa.

Catalina riuscirà finalmente a convincere il padre ad accompagnarla a visitare all'insaputa di Cruz il palazzo di Cordoba che hanno ereditato. Manuel si convincerà sempre più che Jimena l'abbia ingannato e tenterà di raccogliere tutte le prove per dimostrarlo.

Più tardi, il giovane metterà la moglie con le spalle al muro. Quest'ultima però reagirà in maniera così violenta da stupire il marito. Manuel tenterà di riappacificarsi con lei ma quest'ultima inizierà a trattarlo in malo modo e a comportarsi in maniera fastidiosa e discutibile. La situazione cambierà quando Jimena si sentirà male, facendo sentire in colpa il marito.

Martina noterà lo strano comportamento della donna e chiederà informazioni a Mauro, scoprendo che Jimena sta fingendo per avere attenzioni. Cruz inviterà Elisa alla tenuta in modo da conoscere la donna che ha ereditato parte dei loro averi. La donna arriverà a La Promessa e metterà in difficoltà la pazienza della marchesa, rivelandole di conoscere Don Alonso e di avere avuto un misterioso passato con lui in cui l'amava. Cruz si infurierà e rivelerà al marito di essere molto infastidita dalla donna. La tensione fra Simona e Candela continuerà e Lope tenterà di farle riappacificare.