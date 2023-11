Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 di lunedì 4 dicembre cresceranno a dismisura i sospetti di Alfredo Perico (Gabriele Anagni) circa un possibile interessamento di Leonardo Crespi (Emanuele Turetta) nei riguardi di Irene Cipriani (Francesca Del Fa). Agata Puglisi (Silvia Bruno), nel mentre, sarà al settimo cielo per la sua prima lezione al corso di disegno. Intanto, Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) non vorrà perdonare Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e il marito Tancredi (Flavio Parenti) per l'incendio del mobilificio.

Vito Lamantia (Elia Tedesco), in ultimo, si deciderà ad avanzare la proposta di nozze alla sua amata Maria (Chiara Russo). Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai, così come sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Tancredi sarà determinato a farsi perdonare da Matilde

Gli spoiler della soap opera evidenziano che Agata, dopo essere finalmente riuscita a convincere papà Ciro (Massimo Cagnina) a darle il benestare, riuscirà finalmente a godersi appieno la prima lezione alla scuola serale di disegno artistico.

Tancredi, invece, sarà ben conscio della rabbia che prova Matilde nei suoi confronti dopo che la moglie è venuta a conoscenza della sua implicazione nell'incendio al mobilificio Frigerio.

Nonostante ciò, il fratello di Marco (Moisè Curia) si dimostrerà più che mai determinato a farsi perdonare dalla coniuge.

Alfredo temerà che Leonardo possa essere interessato a Irene

Vittorio sarà alquanto giù di morale per aver deluso Matilde. Quest'ultima, difatti, non riuscirà ancora a perdonare al Direttore del Paradiso delle Signore di essere stato a conoscenza delle informazioni contenute nel dossier contro Tancredi e non averla messa in guardia per tempo.

A tal proposito, Matilde da un lato sarà furiosa con Tancredi e dall'altro fortemente amareggiata dal comportamento di Vittorio, e non riuscirà a perdonare nessuno dei due uomini.

I sospetti di Alfredo circa un possibile interessamento di Leonardo verso Irene cresceranno ancor di più, nel frattempo Vito deciderà di fare una proposta di matrimonio a Maria.

Entusiasta all'idea di poter trascorrere la vita assieme a chi ama, Lamantia parlerà della sua decisione con Ciro e tutti i suoi amici.

Vito, però, continuerà a essere ignaro del flirt clandestino tra Maria e Matteo Portelli (Danilo D'Agostino).