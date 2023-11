Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 4-8 dicembre 2023 rivelano che Clara deciderà di mettere in atto la sua fuga da Napoli assieme ad Eduardo, portando via anche suo figlio.

La reazione di Alberto non sarà delle migliori e, nel momento in cui scoprirà come stanno le cose, andrà su tutte le furie e si mostrerà fuori controllo per il gesto della sua ex compagna, pronto a vendicarsi per far sì che suo figlio possa ritornare a casa.

Clara decide di fuggire via con Eduardo nelle prossime puntate della soap

Clara si ritroverà messa alle strette dalla proposta di Eduardo che, dopo aver deciso di lasciare Napoli per trasferirsi altrove e iniziare una nuova vita, proporrà alla donna di scappare via con lui.

Ormai è chiaro che tra i due c'è un forte sentimento ma, in questo periodo, la donna si è ritrovata costretta a doverlo mettere da parte per via della reazione negativa del suo ex Alberto, del tutto contrario a questa possibile storia d'amore e al fatto che suo figlio possa crescere a contatto con una persona pericolosa come Eduardo.

Le anticipazioni della soap opera fino all'8 dicembre rivelano che Clara deciderà di accettare la proposta che le verrà fatta da Eduardo e, a quel punto, prenderà suo figlio e farà perdere le sue tracce.

Alberto fuori controllo per la fuga di Clara con suo figlio: anticipazioni Upas all'8 dicembre

La donna scapperà via da Napoli senza dare notizie a nessuno, scatenando la furia del suo e compagno.

Alberto Palladini, quando scoprirà come sono andate le cose, non riuscirà a trattenere la sua rabbia, dato che si renderà conto di essere stato ingannato dalla mamma di suo figlio.

Fino ad oggi era stato lui a tenere in mano le redini del gioco, al punto da provare ad ottenere l'affido esclusivo del bambino e alla fine si ritroverà a fare i conti con la fuga della donna.

Il perfido Palladini non avrà alcuna intenzione di arrendersi e si mostrerà molto arrabbiato anche nei confronti di Eugenio Nicotera, al quale chiederà informazioni per poter intercettare i due fuggitivi.

Michele affronta l'arrivo di Micaela in radio

In un primo momento, però, i piani di ricerca dell'uomo non andranno a buon fine e non riuscirà a scoprire che fine abbia fatto la donna che, intanto, si renderà conto di aver commesso un errore e inizierà a temere ripercussioni da parte del padre di suo figlio.

Per Michele, invece, arriverà il momento di affrontare l'arrivo della nuova co-conduttrice che lo affiancherà nella trasmissione radiofonica. La scelta è ricaduta su Micaela e, nonostante qualche remora iniziale, il giornalista si ritroverà ad accettare la decisione di Filippo.