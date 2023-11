Prosegue su Canale 5 l'appuntamento della soap tv turca Terra Amara, che viene trasmessa tutta la settimana con orario di inizio fissato alle ore 14:10, tranne la domenica alle 21:20. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a domenica 19 novembre, Umit confesserà a Sevda di essere sua figlia e la cantante per lo shock subito, avrà un infarto. Inoltre Demir e Fekeli fingeranno una sparatoria in piazza per far sì che Fikret esca allo scoperto, mentre Yaman dirà espressamente ad Umit che la loro storia segreta è definitivamente finita.

Zukeyha crede alle parole di Demir

Nelle puntate di Terra amara in onda dal 13 al 19 novembre, Mujgan lascerà il bracciale di Umit nell'auto di Demir. Quando Zuleyha lo vedrà, chiederà subito conto al marito. Quest'ultimo le spiegherà come ha dato un passaggio al primario qualche giorno prima. La bella Altun sembrerà credere alle sue parole. Intanto Gaffur non potrà rientrare in casa su decisione di Saniye. L'uomo allora si recherà nell'abitazione di Mujgan per fare una doccia, ma sarà vista dalla dottoressa la quale incolperà Zuleyha di non sapere controllare i suoi lavoratori. Inoltre Gulten esternerà a Fadik i suoi malumori verso Gaffur, ma qualcuno ascolterà i loro dialoghi.

Demir caccia Gulten dalla villa di Yilmaz

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 19 novembre, Demir sarà infuriato con Umit per la questione del bracciale e le confermerà che la loro storia ormai è finita. Intanto Fikret vedrà la giovane Kahraman e le farà presente di essere rimasto in città per vendicarsi del fratellastro, invitandola ad allearsi.

La donna accetterà e chiamerà subito Demir, dicendogli di essere in punto di morte. Yaman correrà da lei, ma Fikret sarà pronto ad immortalare ogni cosa con una macchina fotografica.

Nel frattempo Gulten comunicherà a Demir che Gaffur sta vivendo senza il suo permesso nella villa di Yilmaz. Yaman non potrà farà altro che mandarlo via.

Taskin allora si trasferirà in una baracca, ma sarà allontanato pure lì. In tutto questo alla tenuta giungerà una busta per Zuleyha. Visto che lei non sarà presente, la aprirà Sevda e rinverrà al suo interno delle foto di Umit e Demir. La donna allora minaccerà nuovamente il primario. Quest'ultima le rivelerà di essere sua figlia e la cantante per lo shock sarà colta da un infarto.

Fikret appicca un incendio

In base agli spoiler della prossima settimana, Umit riferirà al suo ex che le foto potrebbero essere state inviate dal Fikret. Kahraman però continuerà ad essere alleata del ragazzo, per distruggere le nozze dello Yaman. Intanto alla tenuta procederanno i preparativi del compleanno di Adnan junior, al quale Demir ha deciso di regalare il nome di Yilmaz, suo padre biologico.

Nel frattempo Fikret approfitterà della presenza di tutti al compleanno ed appiccherà un incendio nelle stalle, non sapendo che lì dentro c'è Gaffur. Demir, Zuleyha, Fekeli e Saniye comprenderanno chi è stato e decideranno di fare qualcosa. Yaman e Fekeli insceneranno uno scontro, nel corso del quale l'imprenditore sparerà all'uomo. Umit avviserà subito Fikret. Quest'ultimo quando andrà alla tenuta, vedrà che in realtà nessuno è stato ferito. Yaman infine chiederà al fratellastro di terminare alle diatribe, ma lui gli risponderà che lo farà solo se confermerà che Adnan Yaman senior era una brutta persona.