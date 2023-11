Le anticipazioni di Un posto al sole dal 13 al 17 novembre annunciano una settimana molto movimentata. In primo piano ci sarà Eduardo che si darà alla fuga per sottrarsi alla vendetta del clan. Quando Alberto troverà Sabbiese a casa di Clara andrà su tutte le furie e prenderà una decisione importante mettendola nei guai. Nel frattempo Damiano si dividerà tra Viola e le fragilità di Manuel, ancora scosso dall'agguato di Tony. Ci sarà spazio anche per Marina e Roberto che proveranno a portare dalla loro parte Gabriella Sebillo per far fuori Lara.

Tony e il resto del clan cercheranno la resa dei conti con Eduardo

Per Eduardo le cose si metteranno molto male. Il boss dovrà fare i conti con il resto del clan che vorrà regolare i conti in sospeso con lui. Sabbiese inizierà la sua fuga disperata da Tony e troverà rifugio a casa di una persona a lui molto vicina. Poco dopo, però, Alberto si recherà da Clara e resterà sconcertato nel trovare la madre di suo figlio in compagnia di Eduardo. La reazione di Palladini sarà furiosa e prenderà una decisione molto severa nei confronti di Clara.

Nel frattempo dopo l'attentato per Damiano bisognerà affrontare il trauma del piccolo Manuel che ha dovuto assistere alla scena terribile della sparatoria. Il poliziotto non si tirerà indietro e deciderà di farsi carico delle fragilità di suo figlio.

Manuel ancora molto fragile, Damiano diviso tra suo figlio e Viola

Le puntate di Un Posto al sole per la settimana dal 13 al 17 novembre vedranno al centro dei riflettori Damiano che farà di tutto per aiutare Viola, ancora turbata per la separazione da Eugenio. Quest'ultimo non potrà fare a meno di ripensare al tradimento di sua moglie e Renda e sarà pieno di rabbia nei loro confronti.

Damiano, tuttavia, avrà anche Manuel a cui pensare e non avrà nessuna intenzione di trascurare suo figlio. Il poliziotto prenderà l'improvvisa decisione di prendersi cura di Manuel e questo stupirà positivamente Rosa.

Nel frattempo, Marina sarà sempre decisa ad eliminare Lara ad ogni costo, mentre Roberto sarà più cauto pensando alle conseguenze a cui potrebbero andare incontro.

Roberto e Marina metteranno in atto il loro piano contro Lara

Lara sarà certa di uscire dal carcere da un giorno all'altro. Marina, invece, incontrerà Gabriella Sebillo per portare avanti il suo piano di vendetta, ma la donna non sembrerà molto disponibile ad aiutarla. La signora Giordano non si darà per vinta e tenterà di convincere Gabriella ad accettare il suo accordo, mentre Roberto avrà un'idea migliore. Nei giorni successivi, la donna assoldata da Marina e suo marito inizierà ad agire per mettere in cattiva luce Lara nei confronti delle altre detenute.