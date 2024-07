Con la puntata del 12 luglio i protagonisti de La rosa della vendetta diranno "arrivederci" al pubblico di Canale 5. Perché in casa Mediaset si è deciso di sospendere momentaneamente la messa in onda, scelta probabilmente dettata dal calo fisiologico di ascolti che la tv subisce nel mese di agosto. Per questo gli episodi, originariamente facenti parte di un'unica stagione, per l'edizione italiana verranno divise in più stagioni, probabilmente solo due ma non si possono escludere a priori altri tagli. La serie potrebbe già tornare in onda in autunno.

La rosa della vendetta si ferma a metà luglio

Mediaset ha confermato ufficialmente che il 12 luglio andrà in onda l'ultima puntata della tranche estiva de La rosa della vendetta. Si parla di "finale di prima stagione", dando appuntamento ai prossimi mesi per la visione delle nuove puntate. In realtà in origine la serie è composta solamente da una stagione: prodotta da MF Yapım per Fox Türkiye (oggi diventata Now Tv), Gülcemal (questo il titolo originale) è andata in onda in Turchia con 13 episodi dal 6 aprile al 12 luglio 2023.

In Italia Mediaset ha scelto di adoperare una via diversa, probabilmente dettata dal successo che la serie ha avuto nella prima serata del venerdì di Canale 5 e da quello più in generale delle Serie TV turche.

Come viene suddivisa la serie nell'edizione italiana

Già le varie puntate, per esigenze di palinsesto, vengono suddivise in diversi episodi, precisamente tre. In più Mediaset ha scelto di suddividere tutti gli episodi in più stagioni: la prima andrà in onda fino al 12 luglio, mentre le restanti puntate probabilmente verranno accorpate in un'unica seconda stagione, ma non c'è ancora nulla di sicuro.

Se così fosse, la serie in Italia avrebbe una prima stagione composta da 14 episodi e una seconda da 25.

Non è nemmeno da escludere che le puntate vengano trasmesse in anteprima su Mediaset Infinity. C'è stato già un esperimento del genere durante l'estate del 2023: terminata la prima stagione di My home my destiny, per mancanza di spazio nel palinsesto di Canale 5, Mediaset ha scelto di pubblicare le puntate della seconda in esclusiva su Infinity, per poi trasmetterle in tv durante l'estate del 2024.

Le anticipazioni della seconda stagione

Intanto cosa c'è da attendersi da questa seconda stagione? Tante verità verranno a galla. Per esempio Gara svelerà a İbrahim che il vero padre di Deva è Mustafa Pehlivan, questo significa che la ragazza e Armağan sono fratelli.

Quest'ultimo, invece, scoprirà che Gülcemal e Gülendam sono i suoi fratelli. Penserà che siano figli del padre Mustafa, invece successivamente Armağan apprenderà che sono i figli di Zafer e che lei li ha abbandonati da piccoli per scappare con il suo amante.

Anche la verità sul passato amoroso tra Deva e Mert verrà alla luce. Il primo a scoprirlo sarà Vefa, ma temerà di rivelare tutto a Gülcemal, visto che sa che il suo capo prova dei sentimenti per la ragazza.