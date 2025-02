Maria non riuscirà a trattenersi e rivelerà a Martina il segreto de La Promessa nella puntata di giovedì 20 febbraio: "Pia si è tolta la vita".

Le anticipazioni rivelano che Martina noterà la tristezza della cameriera che scoppierà a piangere e disobbedirà ad Alonso, dicendo il vero motivo del suo stato d'animo. Nel frattempo, Petra continuerà a spadroneggiare tra la servitù che richiederà l'intervento di Romulo. Quest'ultimo rimprovererà la governante per i suoi modi troppo severi e tra loro ci sarà un aspro confronto.

La tristezza dei colleghi di Pia e la severità di Petra

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per la servitù sarà difficile accettare l'assenza di Pia, trovata priva di vita da Jana e Vera. Gli ordini di Alonso saranno molto severi: nessuno dovrà sapere che la ex governante si è tolta la vita e per questo bisognerà andare avanti come se nulla fosse. Il compito di far rispettare le regole spetterà come sempre a Petra che sarà molto severa con i domestici, ancora molto tristi per Pia.

La governante rimprovererà con fermezza Simona e Candela, sorprese a ricordare dei momenti trascorsi con la ex governante. La situazione sarà molto difficile anche per Maria che non riuscirà a trattenere le lacrime servendo una tisana a Martina.

La figlia di Margarita noterà la tristezza nella cameriera e le chiederà cosa sia successo: "Sei triste perché Pia ha lasciato La Promessa?" chiederà. Maria scoppierà a piangere e chiederà a Martina di non rivelare a nessuno quello che sta per dirle. "Pia si è tolta la vita" dirà la cameriera a Martina che sarà sconvolta da questa notizia.

L'aspro confronto tra Romulo e Petra

Nella puntata di giovedì 20 febbraio sarà dato ampio spazio ai problemi della servitù. I domestici saranno esasperati dalle richieste di Petra che approfitterà del suo ruolo di potere per rendere il loro lavoro insopportabile. Romulo rimprovererà la governante: "I domestici si lamentano per il suo comportamento", dirà l'uomo.

Petra non sarà sorpresa: "Sono abituati ai modi di Pia, ma adesso tocca a me".

Romulo spiegherà a Petra che il problema non è soltanto il suo modo di lavorare, ma anche come sta affrontando l'assenza di Pia. "Li rimprovera anche se parlano solo di lei", dirà Romulo a Petra che risponderà subito: "Durante l'orario di lavoro bisogna pensare solo a svolgere i doveri". Il capo maggiordomo, a quel punto, ricorderà a Petra la morte di Feliciano: "Si ricordava di lui solo quando andava a dormire?". Tra la governante e Romulo ci sarà un aspro confronto, ma non raggiungeranno nessun compromesso.

Perché Petra è la nuova governante?

Dopo il salto temporale, il pubblico de La Promessa ha scoperto che Petra è diventata la nuova governante al posto di Pia.

Ma come ha fatto la cameriera personale di Cruz a fare questo salto di carriera? Durante una conversazione con la marchesa, Petra ha minacciato la sua signora: "Dirò che hai eliminato Tomas".

Cruz ha chiesto alla sua cameriera cosa volesse in cambio del suo silenzio e Petra ha preteso di avere un ruolo di maggior prestigio dopo tanti anni di fedeltà. Pia è stata retrocessa a semplice sguattera, mentre Petra ha preso il potere sulla servitù.