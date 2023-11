L'appuntamento con Terra amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni di mercoledì 8 novembre annunciano un importante riavvicinamento per Fikret e Mujgan. L'uomo dichiarerà il suo amore alla dottoressa e le chiederà di accettarlo con tutti i suoi problemi. Lei avrà molta paura di soffrire per l'ennesima volta e rifletterà bene prima di dargli una risposta. Nel frattempo, Fekeli chiederà a Lutfiye di restare per provare a placare l'odio di Fikret nei confronti di Demir e lei accetterà. Non sarà facile, tuttavia, convincere l'uomo a rinunciare alla sua vendetta contro Yaman.

Infine, Demir proseguirà la luna di miele con Zuleyha e tra i due ci saranno momenti molto romantici.

Fekeli chiederà l'aiuto di Lutfiye per far calmare Fikret

Le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 8 novembre raccontano che Fekeli sarà sempre più preoccupato per le azioni di suo nipote ai danni di Demir. Dopo l'inseguimento nel bosco e la successiva scomparsa di Zuleyha, Ali Rahmet saprà bene che la moglie di Demir ha scoperto chi è Fikret e temerà un'altra guerra. Per questo motivo, Fekeli chiederà a Lutfiye di restare ancora un po' per aiutarlo a convincere suo nipote a desistere dal proseguire con la sua vendetta. La donna accetterà e andrà a pranzo con Fikret, parlandogli del fatto che Demir non ha nulla a che vedere con gli errori di suo padre.

Nonostante le parole di sua zia, l'uomo continuerà a covare un odio molto profondo e sarà pieno di rabbia. Fikret non avrà intenzione di rinunciare alla sua vendetta e non si fermerà finché Demir non ammetterà davanti a tutti che suo padre era un uomo malvagio.

Mujgan sconvolta dalle parole di Fikret temerà di soffrire ancora

La puntata di Terra amara di mercoledì 8 novembre vedrà al centro delle scene anche la turbolenta relazione tra Mujgan e Fikret. La dottoressa sarà molto impaurita dai continui cambiamenti di rotta dell'uomo e dal modo in cui l'ha trattata l'ultima volta. Fikret, però, sarà deciso a rimediare e le chiederà di ricucire il loro rapporto.

In un primo momento Mujgan gli chiederà di starle lontano perché il suo amore le fa male. Il nipote di Fekeli, però, insisterà e per la prima volta aprirà il suo cuore, dichiarando di essere innamorato di Mujgan. Fikret chiederà alla dottoressa di accettarlo così com'è, con tutti i suoi problemi. Lei sarà molto sorpresa dalle parole che ascolterà e rifletterà molto sulla risposta da dargli.

Trame Terra amara: la felicità incontenibile di Zuleyha e Demir

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir e Zuleyha continueranno a godersi la loro luna di miele. I due coniugi trascorreranno dei giorni da sogno, sorpresi da tanta felicità. Nessuno dei due, infatti, avrebbe mai potuto immaginare di vivere così in sintonia dopo tutta la sofferenza vissuta in passato.

Demir sarà così felice che chiederà a Zuleyha di prolungare la loro vacanza e andare a Venezia, ma lei rifiuterà per non lasciare i bambini troppi giorni da soli. La donna rimanderà l'invito in Italia per un altra volta, dicendo a Demir che non importa dove siano, la cosa che conta e che stiano insieme.