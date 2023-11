L'appuntamento con Terra Amara prosegue anche martedì 14 novembre e gli spoiler annunciano un momento imbarazzante per Gaffur Taşkın. Mujgan andrà a controllare la piccola villa e sarà terrorizzata trovandovi il servitore di Demir senza vestiti. Gaffur si scuserà imbarazzato, mentre le urla di Mujgan si sentiranno dalla villa e faranno arrivare Zuleyha. Tra le due donne ci sarà una discussione in cui Mujgan accuserà la moglie di Demir di non essere in grado di controllare i suoi servitori e svolgere il suo lavoro.

Imbarazzo per Gaffur che sarà sorpreso nel suo nascondiglio

Le anticipazioni di Terra amara annunciano un momento esilarante per la puntata di martedì 14 novembre. Gaffur si troverà nella villetta di Mujgan in cui ha trovato rifugio da quando sua moglie lo ha cacciato di casa. L'uomo prenderà sempre più confidenza con l'ambiente e si concederà anche un bel bagno caldo. A rovinare il momento rilassante tuttavia arriverà Mujgan, che andrà a controllare la sua casa e sarà sorpresa da quello che troverà. Tutto sarà sporco e in disordine e la donna in un primo momento penserà che i ladri siano andati a svaligiare la casa. Poco dopo, però, apparirà Gaffur che avendo appena fatto il bagno sarà anche svestito e quindi Mujgan sarà sconcertata.

La dottoressa inizierà ad urlare, mentre l'uomo si scuserà, sopraffatto dall'imbarazzo e farà di tutto per coprirsi. Mujgan non si calmerà e la sua voce arriverà fino alla vicina villa Yaman.

Zuleyha e Gulten correranno alla villetta allarmate dalle urla di Mujgan

Quando Gaffur sarà sorpreso nella villetta di Mujgan. Zuleyha e Gulten arriverà di corsa, allarmate dalle urla, e non perderanno occasione per rimproverare duramente Gaffur, colpevole di combinare un guaio dietro l'altro.

L'uomo continuerà a scusarsi nell'imbarazzo generale, giustificando con sua sorella e Zuleyha il suo gesto e spiegando di essere stato mandato via di casa da Saniye. Mujgan sarà pronta a chiamare la polizia, ma Zuleyha proverà a calmare gli animi di tutti, scusandosi con la dottoressa al posto Gaffur.

I vecchi dissapori di Zuleyha e Mujgan riemergeranno alla prima occasione

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che tra Mujgan e Zuleyha partirà una discussione che ricorderà i vecchi tempi. Tra le due donne, infatti, in passato ogni motivo era buono per litigare, quando entrambe amavano Yilmaz. La dottoressa coglierà l'occasione per accusare Zuleyha di non essere all'altezza del suo ruolo, visto che non riesce a tenere sotto controllo i suoi servitori. Gulten, invece, si sfogherà con Fadik per quanto è accaduto e le rivelerà che Gaffur aveva impegnato i suoi terreni e per questo era stato cacciato da Saniye.