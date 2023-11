Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma a novembre su Rai 3, rivelano che Damiano si ritroverà in serio pericolo per il doppio gioco portato avanti ai danni di Sabbiese e dei suoi uomini.

La situazione per il poliziotto diventerà particolarmente pericolosa, dato che gli uomini di Sabbiese hanno scoperto tutta la verità sulle sue menzogne e metteranno in pericolo non solo lui, ma anche i suoi cari: Rosa e il piccolo Manuel si ritroveranno così a rischiare la vita per colpa del poliziotto.

Damiano diviso tra lavoro e amore nelle nuove trame di Upas

Con le nuove puntate di Un posto al sole la situazione per Damiano diventerà sempre più intricata e difficile da gestire: da un lato, infatti, dovrà tenere sotto controllo la situazione con la banda di Sabbiese e far credere loro di essere sempre una talpa infiltrata nella polizia per aiutarli nei loro piani criminali.

Dall'altro lato, invece Damiano si ritroverà a fare i conti con la difficile situazione sentimentale che sta vivendo con Viola.

Dopo la notte di passione vissuta assieme, la figlia di Ornella si renderà conto di voler passare il resto della sua vita col poliziotto, al punto da mettere in crisi il suo matrimonio e svelare così ad Eugenio di non essere più certa della loro relazione.

Damiano viene incastrato dagli uomini di Sabbiese

Tuttavia, Damiano sarà chiamato ad occuparsi di problemi ben più seri e complicati, dato che nel corso delle prossime puntate della soap, ci andranno di mezzo anche i suoi familiari tra cui il piccolo Manuel.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il poliziotto si lascerà distrarre un po' troppo dalla delicata situazione sentimentale che sta vivendo con Viola e non si informerà dell'esito del blitz contro i camorristi.

Di conseguenza, non sarà a conoscenza del fallimento del piano che era stato messo a punto contro la banda di Sabbiese e si ritroverà a rischiare grosso.

Rosa e Manuel in pericolo per colpa di Damiano

Sì, perché Sabbiese ha intenzione di fargliela pagare al poliziotto per l'inganno e il tranello subito e il suo scopo sarà quello di "cucinarlo a fuoco lento", anche se tra i suoi uomini c'è chi chiederà di attuare una vendetta immediata.

Di conseguenza, si metteranno all'opera per studiare un piano diabolico che possa colpire la talpa ma rimarranno coinvolti anche gli "incolpevoli" Rosa e Manuel.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che l'ex compagna e il figlio di Damiano si ritroveranno così in serio pericolo di vita, vittime della vendetta di Sabbiese.

"Rosa è coraggiosa, è una roccia: forte come una montagna vulcanica", ha dichiarato l'attrice che veste i panni dell'ex compagna del poliziotto in merito a quello che succederà nei prossimi episodi di novembre.