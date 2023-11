Greta Rossetti, ex di Mirko di Brunetti (attualmente concorrente del Grande Fratello), ha pubblicato su Instagram una storia criptica in cui con sarcasmo chiede se siano disponibili "i croccantini per le gatte morte". Sebbene la giovane non abbia fatto alcun nome o riferimento, alcuni fan del Grande Fratello hanno ipotizzato che si sia trattata di una frecciatina nei confronti della gieffina Angelica Baraldi.

Il post criptico di Greta

Domenica 5 novembre, Greta Rossetti - ex di Mirko - su Instagram ha pubblicato una storia criptica in cui ha affermato: "Croccantini per le gatte morte ne abbiamo?".

La giovane non ha fatto alcun nome o riferimento ma alcuni fan hanno ipotizzato che si trattasse di una stoccata nei confronti di Angelica Baraldi, la quale nei giorni scorsi all'interno della casa del Grande Fratello era stata definita "gatta morta" da parte di Beatrice Luzzi.

Il motivo per il quale Greta potrebbe avere punzecchiato l'attuale concorrente del GF sarebbe legato a un ballo sensuale effettuato durante la festa di sabato sera proprio con Brunetti.

In realtà, Mirko e Angelica al GF hanno instaurato un bellissimo rapporto di amicizia anche perché la 25enne originaria di Modena è felicemente fidanzata e innamorata di Rick.

Mirko e Greta: la situazione attuale

Mirko Brunetti e Greta Rossetti si sono conosciuti grazie a Temptation Island: lui ha partecipato in coppia con Perla Vatiero, ma all'interno del villaggio dei fidanzati si è avvicinato alla tentatrice Greta.

Al momento del falò di confronto finale, Mirko ha deciso di lasciare il programma da single e successivamente ha intrapreso una storia proprio con Greta. Dopo le prime settimane trascorse a gonfie vele, sono nati i primi problemi per la coppia. In particolare, Rossetti si è arrabbiata perché Mirko ha cancellato un messaggio ricevuto dalla sua ex Perla.

Nei giorni scorsi, Brunetti ha ricevuto la visita di Greta all'interno della casa di Cinecittà e ha confermato di avere avuto sempre le idee chiare sul futuro con Rossetti: Perla appartiene al suo passato e non intende tornare con lei.

Greta e Perla, ipotesi futuro ingresso nella casa

Nel frattempo, alcuni rumor di gossip parlano di un possibile ingresso di Perla Vatiero e di Greta Rossetti al GF.

Nel caso le due ragazze dovessero entrare nella casa più spiata d'Italia potrebbero avviare nuove dinamiche e dare filo da torcere alle altre ragazze del parterre femminile: Anita Olivieri, Rosy Chin e Letizia Petris in varie occasioni hanno rivelato di non essere indifferenti al fascino dell'ex volto di Temptation Island. Nel caso dovessero entrare le ex fidanzate di Brunetti, si potrebbero creare delle frizioni con le altre concorrenti.