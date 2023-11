Nelle prossime puntate di Terra Amara ci saranno brutte notizie per Demir Yaman. L'uomo finirà ingiustamente in carcere per l'incidente accaduto a Umit. Per questo motivo Zuleyha Altun deciderà di vederci più chiaro e capirà che dietro questa faccenda si nasconde lo zampino di Fikret.

Anticipazioni Terra amara: Demir viene accusato dell'incidente di Umit

Umit avrà un violento alterco con Fikret, perderà l'equilibrio e precipiterà dalla scala riportando un trauma cranico. La direttrice dell'ospedale di Cukurova entrerà in coma, mentre Demir verrà accusato dell'accaduto con tanto di arrestato.

Le cose per lui si metteranno ancora peggio quando Umit, uscita dal coma, racconterà alcune bugie e accuserà Demir di quanto le è accaduto.

Zuleyha non crederà minimamente che il marito sia il responsabile di quanto accaduto alla dottoressa, sebbene tutte le prove vadano contro di lui. Per questo motivo deciderà di vederci più chiaro, tanto da mettersi in contatto con un ex commissario della polizia suo amico.

Zuleyha minaccia Fikret per aver fatto arrestare Demir

L'ex commissario di polizia cercherà di scoprire dove sia finito Fikret dopo aver provato a fuggire con Mujgan. In questo modo Zuleyha rintraccerà il nipote di Ali Rahmet nell'albergo dove soggiorna e non esiterà a farlo rapire. In un luogo lontano da tutti lo metterà con le spalle al muro arrivando persino a minacciarlo con un'arma da fuoco.

Non contenta chiederà a Fikret per quale motivo abbia convinto Umit ad accusare Demir del suo incidente. Lui proverà ad allontanare ogni sospetto, tanto da riuscire a slegarsi dalla sedia e minacciare Zuleyha di morte dopo averla presa per il collo. La ragazza sarà costretta a mandarlo via, una fuga che si concluderà a favore di Fikret grazie all'aiuto di una complice.

Fikret scagiona Demir, ma a sua volta finisce in carcere

Lutfiye rintraccerà il nipote e lo caricherà in macchina. La donna convincerà Fikret a costituirsi alle forze dell'ordine dopo un intenso dialogo e consiglierà al ragazzo di dire dichiarare che la caduta di Umit è stata accidentale. In questo modo Demir potrà uscire di prigione facendo cadere le accuse mosse dalla sua ex amante.

Fikret però troverà una brutta sorpresa quando si recherà in commissariato. Il giovane verrà a sua volta trattenuto con un'altra accusa a suo carico dove sarà immischiata persino Zuleyha. Di che cosa si tratterà?