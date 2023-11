Le anticipazioni della soap opera Terra Amara dal 26 novembre al 2 dicembre 2023 annunciano che Fikret Fekeli farà capire di non volersi più vendicare del fratellastro Demir Yaman e anzi vorrà aiutarlo a uscire dal carcere, quando sarà accusato di aver fatto cadere dalle scale l’ex amante Umit Kahraman.

Demir accusato di aver attentato alla vita di Umit

Nelle prossime puntate Zuleyha (Hilal Altınbilek) cadrà in una trappola di Fikret (Furkan Palali) e Umit (Hande Soral). Altun si presenterà a un appuntamento di Fikret, appena le farà credere di essere disposto a mettere fine alla sua lotta contro Demir (Murat Ünalmış).

In particolare la dottoressa Kahraman scatterà delle fotografie compromettenti a Fikret e Zuleyha da lontano, per farle finire nelle mani del suo ex amante.

In seguito Yaman affronterà Umit per essersi alleata con il suo fratellastro Fikret dopodichè verrà arrestato con l’accusa di aver attentato alla vita della sua ex amante. In realtà la dottoressa Kahraman finirà in ospedale in condizioni critiche, per essere caduta dalle scale della sua abitazione durante un litigio con Fikret.

Fikret decide di tornare a Cukurova per far scagionare il fratellastro Yaman

Appena Umit uscirà dal coma testimonierà contro Demir: a sorpresa Fikret deciderà di rimettere piede a Cukurova per far scagionare il fratellastro.

Per concludere mentre saranno in corso delle riparazioni per i danni causati il giorno prima durante l'assalto alla tenuta Yaman, un uomo misterioso chiederà lavoro a Gaffur (Bülent Polat).

Episodi precedenti: Fikret ingannato da Demir e Fekeli, Umit porta Zuleyha in ospedale

Demir annuncia alla festa di compleanno di Adnan (Ömer Fethi Canpolat) di voler dare al figlio il nome del vero padre Yilmaz (Uğur Güneş).

Fikret innesta un terribile incendio alla stalla dei Yaman e Gaffur riesce a mettersi in salvo in tempo.

Il giorno dopo si assiste a uno scontro acceso tra Demir e Fekeli, che rimane ferito per finta: viene a galla il piano stretto dai due uomini per far uscire allo scoperto Fikret, il quale chiede al fratellastro di umiliare loro padre pubblicamente quando si accorge di essere stato ingannato.

Umit dopo aver appreso che Zuleyha è incinta decide di metterla al corrente del tradimento del marito Demir, per strada però la trova ferita a causa di un incidente stradale e le presta soccorso portandola in ospedale d'urgenza. Purtroppo Altun perde il figlio che aspettava dopo essere stata operata. Fikret non perdona lo zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), per averlo considerato il colpevole dell’incidente.

Infine Sevda (Nazan Kesal) inizia a insinuare dei dubbi su Zuleyha a Demir, appena sua figlia Umit la obbliga a farla tornare tra le braccia del ricco imprenditore.