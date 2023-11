Alessio Pili Stella e Claudia Lenti sono stati tra i protagonisti della puntata di Uomini e donne in onda il 14 novembre. La conoscenza tra i due vacilla per gelosia e mancanza di fiducia, ma a metterci il carico è l'imminente arrivo dell'ex di lei in studio. La dama è stata messa in discussione dagli opinionisti dopo che il cavaliere ha raccontato che si è rifiutata di lasciare il programma con lui: secondo Tina e Gianni Claudia non sarebbe sincera nei confronti di nessuno degli uomini del suo passato e del suo presente.

Lo scontro sull'addio in coppia a U&D

Nell'attesa che vengano trasmessi gli attesi ritorni di Ida Platano e Armando Incarnato (nelle puntate in onda dal 20 al 24 novembre), i fan sono stati aggiornati su una delle coppie più discusse del Trono Over.

Da settimane tra Alessio e Claudia c'è una frequentazione altalenante, fatta di momenti di passione ma anche di tante incomprensioni per gelosia e mancanza di fiducia.

Uno dei motivi per i quali il cavaliere dubita della dama è la risposta che lei gli ha dato alla domanda "usciamo insieme dal programma nonostante tutto e vediamo come va?".

La dama ha detto no ad una conoscenza lontano dai riflettori perché secondo lei il compagno non sarebbe sicuro del loro rapporto al 100%.

Il 'terzo incomodo' tra i protagonisti di U&D Over

Come ha spiegato Maria De Filippi nel corso della puntata odierna di U&D Alessio dubita di Claudia anche per la reazione che ha avuto quando hanno incontrato per caso il suo ex in un centro sportivo.

Secondo il cavaliere, infatti, Lenti sarebbe stata in imbarazzo per tutto il tempo mentre l'ex fidanzato si aggirava attorno al campo di paddle dove anche loro si stavano allenando quel giorno.

"Ero in ansia per te. Di lui non mi interessa più niente, non lo sento da mesi", ha dichiarato la dama prima che la conduttrice facesse un'altra spiazzante rivelazione.

L'uomo con il quale Claudia ha fatto coppia fino allo scorso luglio, infatti, ha scritto alla redazione per candidarsi per il parterre maschile del Trono Over.

"Viene domani" (nella registrazione successiva a quella che sta andando in onda in questi giorni, ndr), ha precisato la padrona di casa del dating-show.

Le perplessità sulle risposte date

Quando ha saputo che il suo ex stava per diventare un componente del cast di U&D Claudia ha reagito freddamente e senza scomporsi: questo atteggiamento ha indispettito sia Alessio che gli opinionisti del programma.

"Mica viene per me", ha sbottato Lenti quando Gianni e Tina hanno iniziato a mettere in discussione la sua sincerità.

Il cavaliere ha rincarato la dose sostenendo che la dama sarebbe stata turbata dall'ultimo incontro con il suo ex fidanzato, quindi ora è curioso di vedere come si comporterà quando si ritroverà faccia a faccia con lui davanti alle telecamere.

Le anticipazioni delle ultime registrazioni fanno sapere che Claudia ha avuto un confronto con l'ex che, proprio come sospettavano tutti, ha scritto alla redazione per potersi riproporre a lei. La protagonista del Trono Over ha detto no a questo ritorno di fiamma ma Alessio ha creduto in parte alle sue parole.