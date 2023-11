Nel corso degli episodi Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 4 all'8 dicembre Clara deciderà di andare via da Napoli con Eduardo ed il piccolo Federico. La ragazza sembrerà decisa ad andare fino in fondo, tuttavia a un certo punto inizierà ad avere dei dubbi sulla scelta fatta e finirà per commettere un grave errore che però, gli spoiler, al momento non specificano. Nel frattempo Alberto sarà sempre più in ansia per suo figlio Federico e farà fatica a contenere la rabbia, al punto tale che si scaglierà contro Eugenio. Intanto Marina e Roberto avranno nuovamente a che fare con Lara.

Clara inizia ad avere dubbi e commette un grave errore

Rosa parlerà con Giulia e si confiderà con lei su quanto è stato difficile chiudere per sempre con Damiano. Clara, intanto, sembrerà convinta di andare fino in fondo con la scelta presa insieme ad Eduardo, ovvero lasciare Napoli quanto prima, ma non è detto che ci riuscirà. Inoltre, bisognerà fare molta attenzione alla reazione di Alberto. Quest'ultimo, infatti, andrà su tutte le furie e farà di tutto per scoprire dove si trova Clara. Lei, intanto, comincerà ad avere qualche dubbio circa la scelta fatta e a causa di ciò commetterà un grave errore. Di cosa si tratterà?

Nel frattempo Roberto e Marina non vedranno di buon occhio la crescente sintonia tra Ida e Diego ed è per questo che Ferri farà di tutto per farla allontanare dal ragazzo quando lei mostrerà entusiasmo per la proposta di lui.

Poco dopo Nunzio e Samuel si sfideranno in una gara con i dolci, dalla quale a rimetterci potrebbe essere il locale, anche se Diego sembrerà aver individuato la soluzione giusta per evitare problemi. Per Samuel questo sarà un momento di confronti e ne avrà uno per nulla dolce con Espedito: Nunzio sarà così colpito che proverà a far ragionare l'amico.

Marina e Roberto nuovamente alle prese con Lara

Roberto e Marina riusciranno nell'intento di allontanare seppur momentaneamente Ida da Diego [VIDEO]. I due, infatti, sapranno convincerla a partire per andare dalla sua famiglia in occasione del Natale e tireranno un sospiro di sollievo. Tuttavia, la serenità raggiunta sarà destinata a durare poco visto che sembreranno ripiombare di colpo in un incubo di nome Lara.

Nel frattempo Giulia Poggi tenterà di convincere Rosa a prendere parte alla manifestazione anticamorra che sta organizzando.

Clara, invece, avrà un momento di sconforto e rifletterà sul da farsi. La giovane, infatti, non saprà più se la cosa giusta da fare sia proseguire con il suo intento oppure no mentre Alberto sempre più in ansia per suo figlio riceverà l'appoggio di Niko, ma non riuscirà a mantenere la calma. Intanto, Mariella e Serena, per via di una piccola lite tra Lollo ed Irene scopriranno di avere molte più cose in comune di quanto pensassero mentre Diego e Ida saranno sempre più vicini.

Alberto si scaglia contro Eugenio

Eugenio non vivrà affatto bene la separazione da Viola e sarà molto dispiaciuto per la distanza con la sua ex consorte e così farà una proposta inaspettata a Lucia, la sua collega magistrato.

Nel frattempo, Giulia e don Raimondo uniranno le forze per promuovere una manifestazione anticamorra al centro storico per far comprendere alle persone quanto sia necessario fare rete per opporsi alla mentalità criminale.

Intanto, Clara, Eduardo e Federico sembreranno essere spariti nel nulla e proprio questo sarà motivo di forte ansia per Alberto, il quale, si lascerà andare alla rabbia e finirà per scagliarsi contro il povero Eugenio. Infine, per Raffaele arriverà il suo momento preferito dell'anno, ovvero allestire il presepe di Palazzo Palladini. Chi saranno questa volta i suoi assistenti?