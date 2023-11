Matilde Frigerio di Sant'Erasmo negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 4 al 7 dicembre prenderà una decisione molto importante per il suo futuro. La donna, infatti, deciderà di partire per il Giappone e confesserà la sua intenzione a Flora: quest'ultima metterà al corrente della novità Vittorio che non se ne starà fermo e accadrà qualcosa di imprevisto. Tuttavia, dalle anticipazioni non emergono ancora i dettagli riguardo alle azioni che Vittorio intraprenderà.

Nel frattempo, Tancredi farà di tutto per poter riconquistare la consorte, ma i suoi sforzi saranno del tutto vani.

Vito farà la proposta di matrimonio a Maria.

Matilde decisa a partire per il Giappone

Tancredi sarà determinato a riconquistare Matilde e per farlo cercherà l'aiuto di Flora, ma questa sarà invece schierata dalla parte della Frigerio. Quest'ultima, dal canto suo, sarà così delusa sia dal consorte sia da Vittorio che non vorrà perdonare nessuno dei due ed anzi, nonostante Conti le invii un regalo con tanto di dichiarazione d'amore, prenderà una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Matilde, infatti, come si evince dalle trame settimanali de Il Paradiso delle Signore deciderà di partire per il Giappone e lo dirà soltanto a Flora chiedendole di tenere per sé la notizia.

La stilista informerà della novità Vittorio, il quale deciderà di fare qualcosa per evitare che parta ed accadrà qualcosa di inaspettato.

Nel frattempo Agata non vedrà l'ora di prendere parte alla prima lezione del corso di disegno, ma chiederà a Concetta delle spiegazioni circa il vero motivo per il quale i Puglisi non volessero che frequentasse il corso di disegno. Intanto, Alfredo sarà sempre più sospettoso nei confronti di Crespi e riterrà che l'uomo abbia un interesse nei confronti di Irene.

Vito vuole fare la proposta di nozze a Maria

Vito, dopo aver capito di voler passare tutta la sua vita con Maria, deciderà di farle la proposta di matrimonio e parlerà delle sue intenzioni con Ciro e i suoi amici. Il giovane, dunque, inizierà a pensare al modo giusto di fare la proposta di nozze alla sua fidanzata e ad un certo punto sembrerà avere una vera e propria illuminazione.

Vito per realizzare al meglio la sua idea avrà bisogno di un grande aiuto e per tale motivo si rivolgerà all'intero staff del Paradiso. Nel Frattempo Marcello si scontrerà casualmente con una ragazza misteriosa e avrà un piccolo battibecco con lei. Qualche istante dopo incontrerà nuovamente la giovane e ne parlerà con Salvo, il quale crederà di sapere di chi si tratti.

Flora fa una proposta di lavoro ad Irene

Flora farà un'allettante proposta di lavoro ad Irene che potrebbe aprirle nuovi orizzonti. La capocommessa del Paradiso ci penserà molto bene prima di dare una risposta definitiva alla stilista, ma proprio quando avrà preso una decisione al riguardo, scoprirà chi si cela realmente dietro a quell'offerta lavorativa.

Nel frattempo Marcello farà una scoperta su Rosa, la giovane con cui si è scontrato due volte nel giro di poche ore e non saprà se riferire o no ad Armando ciò che ha scoperto riguardo alla ragazza. Infine Matteo scoprirà che Vito è intenzionato a fare la proposta di matrimonio a Maria e pur essendo innamorato della stilista, deciderà di dare una mano al giovane.