Le anticipazioni di Uomini e donne dal 13 al 17 novembre raccontano che Gemma si ritroverà sola in studio dopo che Bruno deciderà di abbandonare la trasmissione e rinunciare alla loro frequentazione.

Tra Claudia e Alessio invece nasceranno nuove discussioni in studio e la dama scoprirà che un suo ex fidanzato ha chiesto alla redazione di poter partecipare alla trasmissione per poterla corteggiare di nuovo.

Intanto Roberta sarà alle prese con un nuovo pretendente, ma alla fine deciderà di mandarlo via dal parterre.

Gemma si ritrova sola in studio nelle prossime puntate di U&D

Per Gemma è in arrivo l'ennesima doccia fredda visto che Bruno uscirà di scena dal parterre over.

I due avevano iniziato a frequentarsi dopo che la dama si ritrovò a fare i conti con il rifiuto da parte di Maurizio e così scelsero di provare a capire se fossero fatti per stare insieme oppure no.

Alla fine, però, le cose non sono andate nel verso sperato e Bruno ha scelto di fare un passo indietro andando via dal cast della trasmissione di Maria De Filippi e rinunciando così a Gemma.

La dama torinese si ritroverà sola, ma pronta comunque ad affrontare l'arrivo di nuovi pretendenti e cavalieri interessati a conoscerla.

Claudia e Alessio si ritrovano a discutere in studio

Intanto tra Claudia e Alessio nasceranno delle nuove discussioni in studio e anche questa volta si ritroveranno ai ferri corti.

La situazione tra i due non sarà delle migliori e tutto verrà reso ancora più complicato da un annuncio di Maria De Filippi per la dama del parterre over.

Un suo ex fidanzato ha chiesto di poter partecipare alla trasmissione di Canale 5 perché desidera corteggiare nuovamente Claudia e mettersi in gioco per far breccia nel suo cuore dopo che si sono detti addio.

Una richiesta che non renderà affatto felice Alessio, già provato dalla difficile situazione che sta vivendo con la dama, alla quale spetterà la scelta finale riguardo al suo ex fidanzato.

Nuova sfilata femminile in studio

Durante le prossime puntate trasmesse fino al 17 novembre ci sarà spazio anche per la seconda sfilata femminile di questa stagione.

Le dame del parterre over si rimetteranno in gioco per cercare di conquistare il gradimento dei cavalieri presenti in studio, ai quali spetterà il compito di decretare la vincitrice della puntata.

Roberta Di Padua manda via un nuovo pretendente

Roberta Di Padua riceverà la visita in studio di un nuovo pretendente interessato a conoscerla: la dama napoletana, però, non si mostrerà particolarmente entusiasta e alla fine deciderà di mandarlo via definitivamente dal parterre over.