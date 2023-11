L'appuntamento con Terra Amara prosegue anche in prima serata la domenica su Canale 5 e le anticipazioni del 12 novembre annunciano che Fekeli starà meglio dopo il malore, intanto Zuleyha ruberà la borsa di Lutfiye con le lettere della madre di Fikret. In questo modo lei e Demir potranno ripulire il nome di Adnan Yaman, mentre Fikret deciderà di dire addio a Cukurova, chiedendo a suo zio di escluderlo dall'eredità.

Fikret disperato per l'infarto di Fekeli, Mujgan lo caccerà via

Sarà una puntata all'insegna delle grandi emozioni, quella di Terra amara in onda la serata di domenica 12 novembre.

Si ripartirà da Fekeli ricoverato in terapia intensiva dopo aver avuto un infarto. La preoccupazione per la salute di Ali Rahmet farà disperare Fikret che non potrà neanche vedere suo zio. Mujgan, infatti, non esiterà a mandare via dalla stanza e colui che ritiene responsabile dell'infarto di Fekeli. "Te l'avevo detto che qualcuno avrebbe pagato per la rabbia che hai dentro", gli dirà duramente la dottoressa. Fikret sarà devastato dai sensi di colpa, ma le brutte sorprese per lui non finiranno qui. Lutfiye, infatti, farà leggere al nipote la lettera di sua madre da cui si evince il grande amore che la donna provava per Adnan Yaman. "Tua madre si è innamorata di quell'uomo", spiegherà Lutfiye a suo nipote che piangerà inconsolabilmente e che si renderà conto di aver combattuto contro qualcosa di inesistente.

Dalla lettera sarà chiaro, infatti, che non c'è stata nessuna violenza da parte di suo padre.

Fikret decide di andare via

Le trame di domenica 12 novembre spiegano che nello sceneggiato Terra amara, Zuleyha ascolterà la conversazione tra Fikret e sua zia e approfitterà della situazione. Quando Lutfiye entrerà nella stanza di Fekeli, la donna ruberà la borsa con le lettere che parlano dell'amore tra Adnan Yaman e la madre di Fikret, escludendo la violenza.

Nel frattempo, Fekeli starà meglio e dopo essere stato dimesso potrà ritornare al ranch.

Suo nipote non aspetterà oltre per comunicare la sua importante decisione: partirà per la Germania. Dopo aver fallito la sua vendetta contro gli Yaman e aver capito che sua madre non ha subito nessuna violenza, Fikret penserà che la cosa migliore sia andare via.

Anche se la decisione sarà sofferta, Fekeli non potrà che appoggiare suo nipote e augurargli il meglio. Fikret chiederà ad Ali Rahmet anche di escluderlo dalla sua eredità.

Demir ancora una volta grato a Zuleyha per averlo aiutato in una situazione difficile

Zuleyha mostrerà a suo marito le lettere che Lutfiye aveva nella borsa. Leggendo quelle parole Yaman apprenderà che suo padre ha avuto una relazione extraconiugale, ma che non aveva mai fatto del male alla donna da cui è nato Fikret. Demir si sentirà sollevato e non potrà fare altro che ringraziare ancora una volta sua moglie per averlo aiutato a scoprire la verità. Yaman deciderà di rendere noto il careggio per ripulire il nome di suo padre, infangato dalle false accuse di Fikret.