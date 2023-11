Le anticipazioni di Un posto al sole dal 20 al 24 novembre rivelano che Riccardo dovrà affrontare l'arrivo in città della mamma Isabella, la quale porterà un po' di scompiglio nell'organizzazione del suo matrimonio con Rossella.

Il medico non si fiderà al 100% della mamma: ha capito che è arrivata a Napoli perché vuole che il loro rapporto riparta da zero, ma dubiterà del suo atteggiamento. Per questo inviterà anche Rossella a stare attenta, sua mamma è particolarmente furba.

Anche Ida vivrà un momento difficile e fatto di grande sconforto, ma avrà modo di contare sul supporto di Diego che sarà presente al suo fianco.

Riccardo dubita di sua madre dopo l'arrivo in città: anticipazioni Upas al 24 novembre

Per Riccardo e Rossella proseguiranno i preparativi per le nozze e nel corso dei prossimi episodi ci sarà spazio anche per l'arrivo di Isabella, la mamma di Riccardo.

La donna farà il suo ingresso al Caffè Vulcano e fin dal primo momento porterà un po' di scompiglio nella vita del figlio.

Riccardo non riuscirà a lasciarsi andare come vorrebbe e ben presto metterà in guardia anche la sua promessa sposa, che al contrario instaurerà subito un ottimo feeling con la futura suocera.

Riccardo sosterrà che la mamma è una persona particolarmente furba e non si esclude che dietro questo improvviso arrivo a Napoli possano celarsi altri motivi oscuri, e non una semplice voglia di riprendere il rapporto con il figlio.

Diego supporta Ida, Eugenio e Viola pronti per la separazione

Ida invece si ritroverà a vivere un momento di grande sconforto personale, ma potrà contare sul supporto di Diego. Il giovane sarà essere una spalla sulla quale poter contare e si rivelerà un valido sostegno per la mamma di Tommaso in questo momento delicato della sua vita.

Viola ed Eugenio si diranno convinti della scelta di mettere la parola fine al loro matrimonio e voltare pagina.

Per tale motivo saranno pronti a mettere al corrente della cosa anche il piccolo Antonio, il quale apprenderà della notizia della separazione imminente tra la mamma e il papà.

Marina e Roberto in crisi per il piano contro Lara

Marina e Roberto continueranno a portare avanti il loro piano diabolico per liberarsi per sempre di Lara, ma qualcosa non andrà nel verso sperato.

I due si ritroveranno sulle spine: il loro piano potrebbe fallire e Martinelli potrebbe al più presto uscire dal carcere e tornare in assoluta libertà.

Filippo sarà alla ricerca di un nuovo speaker radiofonico che possa accompagnare e coadiuvare Michele durante la sua trasmissione.