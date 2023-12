In Terra Amara Züleyha e Hakan scopriranno che Demir è morto [VIDEO]. Se da una parte la donna rimarrà scioccata, anche perché apprenderà che il marito è stato ucciso, dall'altra Hakan capirà che in questa storia c'entra Abdülkadir Keskin. Avrà subito un confronto con lui, ma il socio non sembrerà disposto ad addossarsi tutte le colpe.

Il confronto tra Hakan e Abdülkadir

Hakan si troverà insieme a Züleyha in procura, dove scopriranno che Demir è stato trovato morto, a quanto pare ucciso da qualcuno. Hakan capirà che dietro la faccenda c'è lo zampino di Abdülkadir, così vorrà subito parlargli.

"Quando pensavi di dirmi che hai ucciso Demir?" esordirà Hakan, ma Abdülkadir accuserà della faccenda uno dei suoi uomini, che non potrà tirarsi indietro e racconterà di aver ucciso Demir per vendicarsi di tutto il male che ha fatto Hülya, almeno il suo fratello Erkan avrebbe voluto che facesse così. Racconterà di averlo fatto fuori nel momento in cui Demir ha provato a prendergli la pistola per difendersi. Non l'ha seppellito perché ha pensato che il corpo di Demir gli sarebbe potuto "tornare utile".

La vendetta di Abdülkadir

Abdülkadir porterà avanti questa sceneggiata, al punto che per evitare che il suo uomo possa in qualche modo tradirlo lo ucciderà con le sue stesse mani e poi occulterà il corpo.

Hakan crederà alla storia che gli è stata raccontata e Abdülkadir, almeno per un di tempo, potrà stare tranquillo. Quando Hakan se ne andrà, però, l'uomo dirà qualcosa di inaspettato: "Sappi che prima o poi seppellirò pure te".

Mentre Abdülkadir seppellirà il suo uomo, rivivrà la morte di Demir come in una sorta di flashback.

I suoi uomini l'hanno tramortito e poi rapito, ma quando Demir ha provato a difendersi l'hanno fatto fuori con un colpo di pistola. Un passo azzardato, visto che Abdülkadir ha chiesto di portargli Demir vivo. Inizialmente ha pensato di seppellirlo, ma forse gli sarebbe stato più utile "conservarlo", per questo l'ha messo in un frigorifero: "Demir, figlio del sudicio Adnan Yaman - ha detto Abdülkadir - avrei voluto conoscerti da vivo, ma il destino ti ha riservato qualcos'altro".

Le riprese della quarta stagione di Terra amara rallentate per via del Covid

La quarta stagione della serie è stata registrata tra il 2021 e il 2022, periodo in cui si viveva il secondo anno di emergenza sanitaria per via del Covid. Proprio per via dei contagi e delle varie quarantene, le riprese hanno subito un grosso rallentamento e si sono protratte più a lungo del previsto, almeno di un mese (per registrare una stagione di Terra amara occorrono almeno nove mesi),

Tra i vari contagiati ci sono stati anche gli interpreti di Abdülkadir e Hakan, ovvero Erkan Bektaş e İbrahim Çelikkol. Il tutto è avvenuto a gennaio 2022, non proprio un periodo felice per İbrahim Çelikkol, visto anche il contemporaneo divorzio dalla moglie Mihre Mutlu.