Nei prossimi episodi di Terra amara su Canale 5 Hakan - sotto il falso nome di Mehmet Kara - farà il proprio arrivo a Cukurova per vendicare della morte di Ercan, il fratello investito con l'auto da parte di Fekeli. Per questo motivo l'uomo darà ordine ad Abdulkadir di organizzare un attentato ai danni di Fekeli. Il piano però sverrà sventato dallo stesso Hakan, quando capirà che l'anziano è sinceramente pentito per quello che ha fatto.

Fekeli fa la conoscenza di Hakan

Fekeli investirà accidentalmente Ercan, il fratello di Hakan. Inizialmente Cetin si costituirà per la morte dell'uomo, ma l'anziano impresario non lascerà a lungo il suo braccio destro in prigione per molto tempo.

Fekeli infatti si autoaccuserà del crimine e per questo verrà arrestato.

Il procuratore però accetterà di rilasciare l'uomo in attesa del processo per aiutare Zuleyha nelle ricerche di Demir, scomparso dalla fattoria Yaman dopo l'irruzione di un gruppo di uomini armati. In questo modo Fekeli avrà modo di fare la conoscenza di Hakan, giunto nel paese sotto falso nome di Mehmet. Il nuovo arrivato ammetterà di aver acquistato il 25% delle azioni della Yaman Holding da Zuleyha.

Il falso Mehmet salva Fekeli da un attentato organizzato da Abdulkadir

Hakan avrà come obbiettivo quello di vendicare la morte del fratello, credendo che Fekeli lo abbia investito apposta. Di conseguenza, l'imprenditore accetterà che Abdulkadir metta in azione un piano per eliminare l'anziano uomo.

In particolare, con l'aiuto di un complice, saboterà la vettura di Fekeli per farlo uscire fuori da strada. Il piano però non andrà per il verso giusto poiché Hakan ci ripenserà.

Infatti nel giorno stabilito dell'incidente il falso Mehmet si recherà a cena con Zuleyha, Betul, Sermin e lo stesso Fekeli. In questa circostanza l'imprenditore scoprirà quello che è successo realmente il giorno della morte di Ercan e capirà che Fekeli è divorato dai sensi di colpa per aver ucciso l'uomo per errore con la propria vettura.

Insomma, Hakan capirà che l'anziano è sinceramente pentito e quindi deciderà di mandare a monte l'attentato ideato di Abdulkadir.

Sarà così che il fratello di Ercan fingerà di tamponare l'auto di Fekeli, dandogli un passaggio per evitare che finisca fuori strada con la propria macchina. Un cambiamento improvviso che desterà la furia di Abdulkadir.

Un punto su tutte le morti nella terza stagione di Terra amara

La morte di Ercan non è stata l'unica che ha segnato la terza stagione di Terra Amara. La prima a uscire di scena è stata Hunkar Yaman, uccisa da Behice. Poi è toccato a Yilmaz Akkaya, morto per le conseguenze di un incidente stradale.

In seguito Behice si è suicidata gettandosi da un burrone dopo essere stata smascherata da Fekeli, mentre sua nipote Mujgan ha perso la vita in un incidente aereo.