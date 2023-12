Cambiano i palinsesti delle reti Mediaset in occasione delle giornate del 25 e 26 dicembre 2023. A subire delle modifiche sarà soprattutto la messa in onda delle fortunatissime soap opera che tutti i pomeriggi appassionano milioni di spettatori su Canale 5.

Terra amara, Beautiful e La promessa osserveranno di fatti un periodo di stop nella fascia del pomeriggio, così da evitare ai propri fan di perdersi episodi importanti in giornate di festa, in cui la maggior parte degli spettatori potrebbe non essere concentrata davanti alla tv.

Terra amara e Beautiful in pausa il 25 e 26 dicembre: cambio palinsesti

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà dunque delle modifiche in occasione della giornata di lunedì 25 dicembre, quando al mattino non ci sarà il tradizionale appuntamento con Mattino 5 News per lasciare spazio in sua vece alla Santa Messa: a seguire la proiezione di un film che prenderà il posto di Forum.

Variazioni di palinsesto anche nel primo pomeriggio, dove dalle 13:40 in poi non sarà previsto il tradizionale appuntamento con Beautiful e Terra Amara.

Le due soap osserveranno una giornata di stop, così come succederà anche nel corso del daytime del 26 dicembre.

Si ferma anche la soap La Promessa nel daytime di Natale e Santo Stefano

Stessa sorte anche per La Promessa che non andrà in onda nelle giornate di Natale e Santo Stefano.

Dalle 13:40 alle 18:45 ci sarà spazio per la messa in onda di film natalizi che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, mentre alle 18:45 andranno in onda due puntate in replica di Caduta Libera, il quiz a premi condotto da Gerry Scotti.

Dal 27 dicembre tornerà in onda regolarmente Beautiful in prima visione mentre per la messa in onda della soap turca e di quella spagnola, non vi sono ancora notizie certe.

Trattasi di tre fortunatissimi prodotti che, anche quest'anno, stanno permettendo alla rete ammiraglia del Biscione di consolidare la propria leadership nel daytime del pomeriggio.

Il boom di ascolti delle soap pomeridiane di Canale 5

La media delle puntate della soap americana con protagonisti Brooke e Ridge anche quest'anno supera la soglia dei 2,6 milioni di fedelissimi al giorno, con picchi record che hanno sfiorato anche il muro dei tre milioni e più del 20% di share contro il Tg1 delle 13:30.

La soap turca con Zuleyha e Demir, invece, è la vera rivelazione di questa stagione televisiva con quasi tre milioni fissi di spettatori al giorno e punte del 25% di share in daytime.

Buoni ascolti anche per la serie iberica che, prima di Pomeriggio 5, appassiona una platea di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno con una media del 18% di share.