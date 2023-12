La programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche in occasione della settimana natalizia dal 24 al 30 dicembre 2023.

Nella serata della Vigilia di Natale, in prime time, ci sarà spazio per un concerto evento di Elisa che sostituirà l'appuntamento serale con Terra amara.

Il Grande Fratello di Signorini, invece, sarà trasmesso solo di sabato sera mentre Albano terrà compagna al pubblico nella serata di Santo Stefano.

Elisa al posto della soap Terra amara nella programmazione del 24 dicembre

Domenica 24 dicembre la prima serata di Canale 5 sarà occupata dallo show Elisa - Buon Natale a tutti, registrato in questi giorni presso il Mediolanum Forum di Milano.

Un vero e proprio evento durante il quale saliranno sul palco diverse stelle della musica italiana, pronte a duettare con l'artista tra cui: Elodie, Mahmood e Ornella Vanoni.

Il concerto prenderà il posto di Terra Amara che, nella serata della Vigilia di Natale non andrà in onda in prime time ma tornerà nella fascia del daytime pomeridiano, dalle 14:35 alle 16:30 circa.

Lunedì 25 dicembre, invece, non ci sarà spazio per il GF in prime time bensì andrà in onda il Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci.

Grande Fratello solo di sabato sera

Martedì 26 dicembre, invece, in prime time andrà in onda lo show in replica Al Bano: 4 volte 20, trasmesso lo scorso 23 maggio in prima visione assoluta per celebrare il compleanno del cantante di Cellino San Marco.

Una grande festa in musica, durante la quale parteciperà l'intera famiglia di Al Bano e i suoi amici di vecchia data, tra cui Gianni Morandi.

Mercoledì 27 dicembre, invece, andrà in onda la finalissima di Io Canto Generation, lo show musicale condotto da Gerry Scotti che sta appassionando una media di quasi tre milioni di spettatori.

Giovedì 28 dicembre sarà la volta del film Il Primo Natale con Ficarra e Picone, mentre venerdì 29 dicembre sarà riproposto lo show Il Volo: Tutti per uno.

Sabato 30 dicembre, invece, spazio al Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini che, nella settimana di Natale, andrà in onda con un singolo appuntamento.

Il reality show di Signorini tornerà al doppio appuntamento da gennaio

Tuttavia, i fan del reality show Mediaset possono stare tranquilli, perché a partire dal mese di gennaio il programma tornerà alla sua consueta programmazione serale.

Confermato l'appuntamento del lunedì sera dall'8 gennaio mentre quello del sabato lascerà spazio al ritorno di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi.

La seconda puntata settimanale del GF, invece, andrà in onda di giovedì a partire dall'11 gennaio e dovrà sfidare la nuova attesissima stagione di Doc 3 - Nelle tue mani con Luca Argentero.