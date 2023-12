A poche ore dalla diretta del Grande Fratello del 9 dicembre, Massimiliano Varrese ha attaccato nuovamente Beatrice Luzzi. L'attore non sopporta proprio la sua coinquilina con la quale la pace sembra ormai un lontano ricordo. Confidandosi con Anita e altri coinquilini, Varrese è arrivato a dire che Beatrice è cattiva, non risparmiandole anche altri giudizi assai negativi. Beatrice nonostante tutto, continua ad essere la concorrente più amata di questa edizione del Reality Show, come testimoniano i sondaggi apparsi sul web.

Varrese e Luzzi ancora ai ferri corti, lui tuona: 'Non la sopporto più'

La pace tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sembra ormai un lontano ricordo. Lo testimoniano le ultime parole di Massimiliano che, riferendosi all'attrice romana ha detto: 'Non la sopporto più'. Ma cosa ha scatenato questa veemente reazione dell'attore? Dai filmati si è potuto intuire che Varrese è stanco delle continue frecciatine di Beatrice. L'attrice infatti, non perde occasione per punzecchiare Massimiliano con la sua solita schiettezza e il suo modo di fare diretto e senza tanti peli sulla lingua, Cosa che tra l'altro, piace molto al pubblico a casa. Evidentemente non a Massimiliano che, sfogandosi con Marco, Paolo, Grecia e Mirko, ha fatto notare come questo atteggiamento provocatorio di Beatrice, proprio non gli va giù.

Massimiliano spara a zero su Beatrice. 'È cattiva'

Massimiliano ha fatto presente che Beatrice, a suo dire, è una persona piena di rancore e risentimento. Grecia invece, in qualche modo, ha cercato di difendere la sua coinquilina.

Varrese poi, non contento, si è sfogato anche con Anita Olivieri, arrivando a dire che Beatrice è cattiva. Con Anita, Massimiliano ha sfondato una porta aperta, visto che la ragazza e Beatrice non si sono mai sopportate nella casa del Grande Fratello. In buona sostanza, sembra proprio che Varrese abbia nuovamente deciso di prendere di mira l'attrice romana con la quale, solo fin a qualche giorno fa, pareva regnare l'armonia.

Un dietro front bello e buono.

Beatrice Luzzi resta la preferita del pubblico del GF: cosa dicono i sondaggi

Tutte queste critiche su Beatrice Luzzi, non hanno di certo fatto cambiare idea al pubblico che segue il Grande Fratello. È ancora l'attrice romana la preferita dai fan del Reality Show. Lo testimoniano i sondaggi lanciati sul web da vari Forum dedicati alla trasmissione. Ad esempio, in quello pubblicato su Grande Fratello Forum free, a cui hanno partecipato alla data odierna 817 utenti, Beatrice è la preferita con il 41% delle preferenze. Al secondo posto Perla Vatiero con 13%. Staccatissimo Massimiliano Varrese che riesce ad ottenere solo il 2% dei consensi.