Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma su Rai 1 nel 2024 non si esclude che Concetta possa iniziare a dubitare su quelli che sono i sentimenti della figlia per il fidanzato Vito. Dopo che Concetta estenderà il suo invito a cena a Matteo e alla sua mamma Silvana, Maria non la prenderà bene e ciò potrebbe finire per scatenare un acceso litigio con sua madre.

Concetta vuole invitare Matteo e la sua mamma a cena a casa Puglisi

Le anticipazioni della soap opera fino al 5 gennaio 2024 rivelano che Maria avrà modo di conoscere dal vivo la mamma di Matteo Portelli che non le farà una buonissima impressione, tanto da restare turbata.

Successivamente Concetta deciderà di invitare Matteo e la sua mamma Silvana a casa Puglisi per una cena, scatenando il parere negativo della figlia. Maria non sarà d'accordo con questo invito che sua madre vuole fare, tanto da cercare di ostacolarla in tutti i modi e in tal modo evitare tale incontro.

Tale modo di fare potrebbe alimentare i sospetti e i dubbi da parte di Concetta, la quale si ritroverebbe a scoprire la verità su quelli che sono i sentimenti della figlia.

Concetta scoprirebbe che sua figlia è innamorata di Matteo nelle prossime puntate de Il Paradiso 8

Tale resistenza da parte di Maria, infatti, potrebbe indurre sua mamma a indagare per cercare di capire il motivo per cui la ragazza non vuole assolutamente avere a che fare con Matteo e la sua mamma.

Le due donne potrebbero ritrovarsi ad avere un'accesissima discussione, litigando animatamente per questo invito a cena al giovane Portelli.

Da qui, Concetta si ritroverebbe ad avere dei seri sospetti sulla stilista, fino a rendersi conto che in realtà sta nascondendo un sentimento nei confronti dell'affascinante Matteo Portelli.

Non si esclude che a quel punto Maria possa decidere di liberarsi definitivamente di questo "peso" che porta sul cuore da un po' di tempo, e parlarne apertamente con sua mamma, dopo che finora non aveva mai confessato a nessuno i momenti di passione vissuti con Matteo prima del rientro a Milano del suo promesso sposo Vito.

Maria Puglisi sarebbe infelice secondo i fan social della soap opera

Intanto diversi fan appassionati della soap opera sperano da tempo di potere vedere finalmente felice Maria Puglisi.

Sui social, infatti, in tanti sospettano da tempo che Maria non sia realmente innamorata di Vito e che stia portando avanti il progetto del loro matrimonio solo per non deludere le aspettative dei genitori, i quali sperano di vederla "accasata" con un ragazzo di buona famiglia pur di avere un futuro roseo. Sempre secondo il parere di diversi telespettatori il cuore di Maria ormai batterebbe per Matteo e quindi solo con lui può ritrovare la felicità.