La Promessa andrà in onda su Canale 5 anche nella settimana dal 2 al 5 gennaio 2024 e durante queste puntate Lorenzo si alleerà con Elisa. Intanto Manuel capirà di essere stato ingannato da Jimena, la quale gli aveva fatto credere che era innamorato di lei prima dell’incidente aereo che gli ha causato la perdita di memoria.

Jimena gelosa di Manuel, Maria apprende della morte di Salvador

Jimena si ingelosirà quando vedrà Manuel in sintonia con la sua vecchia amica Blanca. Dopo aver litigato con la moglie, Manuel le dirà di essersi ricordato che prima dell’incidente non era innamorato di lei.

Sempre più trascurata dal marito, Jimena chiederà a Blanca se ama davvero Manuel, lei le risponderà di provare soltanto affetto.

A seguito della partenza di Blanca per il Perù, Manuel progetterà un volo con Jana, la quale nel frattempo si sfogherà con Lope, che non ha avuto il coraggio di mettere al corrente Maria della morte di Salvador: a dare la tragica notizia alla domestica sarà Petra. A questo punto Lope - dopo aver ricevuto un regalo da Maria - temerà che possa fare qualche pazzia.

Simona dirà a Pia che secondo lei c'è il coinvolgimento di un uomo potente della tenuta con la scomparsa della defunta Dolores, la madre di Jana. A questo punto Pia e Jana sospetteranno che Curro sia figlio di Dolores e del barone Juan.

I sospetti di Cruz e l'alleanza fra Elisa e Lorenzo

Lorenzo, dopo aver deciso di avvelenare Elisa insieme a Cruz, dirà alla cognata che il notaio è d’accordo a disfarsi dell’ultimo testamento del barone Juan. Ma Cruz sospetterà di essere stata tradita dal capitano de La Mata, quando fallirà il suo tentativo di uccidere Elisa.

Nel contempo Lorenzo accetterà di concedere un prestito ad Alonso, facendogli firmare un contratto. Intanto Elisa dovrà fermarsi alla tenuta poiché il notaio che si occupa del testamento del barone verrà operato di appendicite. Ben presto la baronessa e Lorenzo intraprenderanno una tresca all’insaputa dei marchesi.

Quando poi Petra dirà di aver notato una strana complicità tra Lorenzo ed Elisa, Cruz metterà alle strette suo cognato ma lui la rassicurerà.

Ben presto Alonso verrà cacciato da Cruz, non credendo ai suoi sospetti su Lorenzo ed Elisa, i quali intanto porteranno avanti la loro alleanza per far impazzire la marchesa.

Candela e Simona fanno pace

Candela farà sapere a Jana e a Teresa che suo marito è stato ucciso da quello di Simona, la quale si sfogherà per non essere riuscita a fare pace con la collega. In seguito comunque Candela si riconcilierà con Simona dopo averle chiesto perdono.

Intanto Gregorio vorrà trovarsi un nuovo lavoro per mantenere Pia e il bambino e si scuserà con l’intera servitù per non essersi comportato bene. In seguito Candela inviterà Pia a pretendere l’eredità del barone Juan, dopo aver capito che è lui il padre della creatura che porta in grembo.

Riepilogo sull'arrivo della baronessa Elisa a La Promessa

Elisa è arrivata da qualche tempo alla tenuta per ereditare gran parte del patrimonio del defunto barone Juan e sin da subito ha scatenato la gelosia della marchesa, essendosi rivelata una vecchia conoscenza di Alonso. La baronessa de Grazalema in particolare infatti fatto intendere a Cruz di aver avuto una relazione amorosa con suo marito in gioventù.

La presenza di Elisa nella dimora dei Lujan quindi ha ben presto sconvolto l'equilibrio già precario della famiglia. Situazione che si è ulteriormente acuita dopo che la baronessa ha avviato un'alleanza con Lorenzo per far sembrare pazza Cruz.