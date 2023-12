Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 2 al 5 gennaio 2024 saranno caratterizzate dai dubbi di Maria Puglisi, la quale non vorrà che sua mamma inviti a cena Matteo Portelli e la sua mamma.

Spazio anche alle vicende di Salvatore, deluso dal fatto che Tullio abbia intenzione di trasferirsi stabilmente a Milano per stare al fianco della sua fidanzata Elvira.

Maria Puglisi non vuole invitare Matteo e la mamma a cena

Matteo deciderà di presentare mamma Silvana alle veneri, Maria, Concetta e a tutto lo staff del grande magazzino milanese dove è stato accolto con grande amore.

L'incontro, però, si rivelerà particolarmente turbolento per Maria: la ragazza non potrà nascondere di essere rimasta turbata dalla mamma di Matteo, tanto da non aver avuto una buona impressione.

Irene, però, cercherà di placarla e di allontanare dalla sua testa questo cattivo presentimento sul conto della donna. Intanto Concetta deciderà di organizzare una cena a casa Puglisi proprio con Matteo e la sua mamma.

Una proposta che non piacerà affatto alla stilista, la quale si opporrà a questa decisione della mamma e cercherà in tutti i modi di evitare che questa cena vada in porto, provando così a boicottare la situazione.

Salvatore scopre che Tullio vuole trasferirsi a Milano: anticipazioni Il Paradiso 2-5 gennaio

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso fino al 5 gennaio 2023, inoltre, rivelano che Elvira si ritroverà protagonista di un incidente con l'automobile del padre. La ragazza non si farà del male ma la vettura presenterà un po' di danni che vanno riparati.

Per questo motivo Salvatore correrà in suo soccorso e si offrirà di darle una mano, così da evitare che suo padre possa accorgersene e scatenare un putiferio. Elvira apprezzerà moltissimo l'aiuto del barista, tanto da ricambiare questo suo gesto con grande affetto.

Ben presto, però, l'entusiasmo di Salvatore verrà spazzato via da una notizia riguardante Tullio: il fidanzato della venere ha intenzione di trasferirsi stabilmente a Milano per stare accanto ad Elvira.

Maria messa in difficoltà da Matteo negli episodi precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera Matteo era riuscito a turbare e mettere in difficoltà la stilista del grande magazzino milanese con un regalo di Natale inaspettato.

Maria era rimasta senza parole, tanto da non sapere se accettare o meno questo pensiero da parte di Portelli, consapevole del fatto che non le era per niente indifferente.

Una situazione sempre più complicata per la stilista che sembra non voler ammettere a se stessa di essersi innamorata del contabile del Paradiso interpretato da Danilo D'Agostino.