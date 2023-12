Terra Amara non tornerà in onda nei primi giorni dell'anno nuovo. In un primo momento si riteneva che la soap opera made in Turchia sarebbe stata in pausa soltanto nella settimana dal 25 al 29 dicembre. Tuttavia, osservando il palinsesto Mediaset e le varie guide tv si apprende che i fan di Zuleyha e Demir dovranno fare a meno delle nuove puntate ancora per un po' di tempo. Nel dettaglio la soap non sarà trasmessa nella settimana dall'1 al 5 gennaio, al suo posto andrà in onda La promessa.

Terra amara tornerà nel daytime pomeridiano del weekend del 6 e 7 gennaio.

Cambio programmazione Mediaset: Terra amara ancora ferma

Dopo lo stop del periodo di Natale, in cui Terra amara ha subito una modifica della sua consueta programmazione per dare spazio ai film tipici di questo periodo, pare proprio che Mediaset abbia deciso di stravolgere completamente il palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Osservando il programma ufficiale infatti, si nota come la soap ambientata a Cukurova non riprenderà la regolare messa in onda nei primi giorni del nuovo anno. Il 1° gennaio risultano in programmazione alcuni film, dal 2 al 5 gennaio al posto della soap opera turca andrà invece in onda La promessa.

Terra amara verrà riproiettata nei pomeriggi del 6 e 7 gennaio subito dopo Beautiful.

La soap opera turca intratterrà il suo pubblico per circa un'ora e mezza, facendo così da traino al contenitore "Verissimo - Le storie" con Silvia Toffanin.

Nel primo weekend di messa in onda del nuovo anno, si parlerà molto di Hakan, il quale giungerà a Cukurova per vendicare la morte del fratello Erkan, ucciso accidentalmente da Fekeli.

La new entry in un primo momento vorrà uccidere Azize temendo che possa raccontare a tutti che sta mentendo sulla sua identità, ma poi si renderà conto che la nonnina non è del tutto lucida mentalmente e quindi abbandonerà il proposito.

Dopo aver litigato con la moglie, Gaffur rassegnerà invece le proprie dimissioni e andrà a lavorare da Hakan anche se non durerà a lungo a causa dell'eccesso di lavoro che dovrà portare a termine.

Un punto sulle future puntate di Terra amara: Zuleyha sposa Hakan ma poi muore anche lui

Terra amara si accinge a trasmettere la quarta ed ultima stagione, quella che svelerà il destino finale di Zuleyha e degli abitanti di Cukurova. In questa avventura entreranno a far parte del cast dei nuovi personaggi, in modo particolare l'antagonista della nuova stagione, Abdülkadir Keskin. Quest'ultimo sarà il principale responsabile dell'occultamento del cadavere di Demir che verrà ritrovato dentro un frigorifero abbandonato.

A proposito di Demir, trascorrerà molto tempo prima che Zuleyha possa riaprire il suo cuore ad un altro uomo: Hakan Gumusoglu. I due finiranno per sposarsi, ma poco dopo morirà anche lui.

Nell'arco della quarta stagione, i fan della soap dovranno dire addio anche a Gaffur, Gulten, Fekeli e Saniye. Per quanto riguarda Fikret, per lui è invece previsto il lieto fine con Zeynep, che farà il suo ingresso prossimamente.