Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda dall'11 al 15 dicembre annunciano dei problemi in arrivo tra Alfredo e Irene. La giovane, fresca vincitrice della miglior commessa di Milano, finirà per accettare la proposta di Flora, iniziando a collaborare con Leonardo Crespi al Circolo. La situazione non risulterà indifferente ad Alfredo, il quale inizierà a sentirsi messo da parte.

Nel frattempo a Villa Guarnieri ci sarà il ritorno di Adelaide, inoltre ci sarà la spiazzante decisione di Matilde di annullare il matrimonio con Tancredi, che giurerà di vendicarsi.

Rosa va a vivere nella casa di Salvatore, Armando e Marcello

Armando sarà preoccupato perché sua nipote Rosa non trova lavoro. Sarà così che il capo magazziniere si rivolgerà a don Saverio per chiedergli una mano. Inoltre Ferraris scoprirà che Rosa non ha abbastanza denaro per permettersi la pensione in cui alloggia e per questo motivo le avanzerà un'inaspettata proposta: andare a vivere da lui, nella stessa casa di Marcello e Salvatore. Nel frattempo Marcello chiederà scusa alla nipote di Armando per essersi comportato in maniera prevenuta nei suoi confronti quando si sono conosciuti.

Intanto Maria e Vito continueranno a sembrare una coppia affiatata e innamorata, ma il giovane Matteo non avrà intenzione di rinunciare alla donna che ama e pare intenzionato a conquistarla.

Matilde vuole annullare il matrimonio, Umberto deluso da Flora

Spazio anche a Matilde, che inizierà a godersi la ritrovata libertà sentimentale. Dopo la cocente delusione che le hanno rifilato sia Tancredi che Vittorio, la giovane Frigerio si rivolgerà all'avvocato per un consulto sulla possibilità di annullare il proprio matrimonio.

Quando suo marito lo verrà a sapere, non reagirà affatto bene. Preso da un'attacco di ira, Tancredi si preparerà a servire la propria vendetta ai danni di Matilde e Vittorio.

Intanto Umberto sarà in collera con la compagna Flora, rea di non averlo ha messo al corrente delle decisioni di Matilde.

Irene trascura Alfredo per lavorare con Leonardo

Irene, intanto, si ritroverà a trascorrere del tempo con Leonardo in quanto dovrà organizzare insieme a lui il prossimo evento che si terrà al Circolo. Alfredo si sentirà trascurato ma, da bravo fidanzato, non mancherà di supportare la sua ragazza.

Ci sarà aria di tensione al grande magazzino con Vittorio e Marcello su fronti contrapposti in quanto vorranno optare per iniziative diverse.

Dopo un lungo periodo di assenza, infine la contessa Di Sant'Erasmo farà ritorno a Milano e a Villa Guarnieri.

Ipotesi sulla story line di Irene e Alfredo

Prossimamente qualcosa è destinato a cambiare nella vita di Alfredo e Irene. Le ultime anticipazioni dicono che quest'ultima sarà sempre più vicina a Leonardo e sarà anche completamente assorbita dal nuovo lavoro.

Non è da escludere che, prossimamente, Alfredo possa avvicinarsi sempre più a Clara in quanto si sentirà trascurato e in cerca di conforto. Irene, invece, potrebbe finire per innamorarsi di Leonardo e rompere la relazione con Alfredo.