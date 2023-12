Elvira (Clara Danese) farà un incidente nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 che andrà in onda mercoledì 3 gennaio. Visto che la macchina del padre è ammaccata, Salvatore (Emanuel Caserio) si proporrà di aiutare la sua amica, che poi gli sarà molto grata e potrà evitare una discussione in famiglia. Nel frattempo Adelaide (Vanessa Gravina) conoscerà Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) a casa di Marcello (Pietro Masotti), mentre Matteo (Danilo D'Agostino) e Silvana (Elodie Treccani) saranno invitati a pranzo dai Puglisi. Intanto Vito non perderà occasione per fare delle domande scomode a Maria (Chiara Russo) su Portelli, ma la ragazza riuscirà a svicolare.

Salvatore pronto a risolvere il problema di Elvira

Per Elvira arriverà una piccola difficoltà da affrontare, dato che avrà un piccolo incidente con l'auto di suo padre.

Per evitare che tutto questo possa diventare un problema per la sua famiglia, la ragazza deciderà di accettare l'aiuto di Salvatore che provvederà a rimediare all'ammaccatura della macchina. Elvira sarà molto grata al suo amico per il gesto carino nei suoi confronti e lo dimostrerà in un modo davvero affettuoso.

Il pranzo di Matteo e Silvana da Concetta

Adelaide andrà a trovare Marcello e a casa sua troverà Rosa. Questa per la contessa sarà l'occasione per conoscere la nipote di Armando. Intanto Matteo si presenterà al Paradiso delle signore con la sua mamma, Silvana e la presenterà alle Veneri, a Maria e a Concetta.

Quest'ultima coglierà al volo l'occasione per invitare a pranzo Matteo e sua madre. La situazione si farà piuttosto imbarazzante per Maria che dovrà affrontare le numerose domande di Vito su Matteo. Nonostante la difficoltà della situazione, la signorina Puglisi riuscirà a evitare abilmente i discorsi più scomodi.

Una ricostruzione sul rapporto tra Maria e Matteo

Nelle puntate precedenti Maria ha ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato. Nonostante la relazione con Vito proceda a gonfie vele, prima di Natale la signorina Puglisi ha avuto un pensiero molto carino per Matteo, il ragazzo che è innamorato di lei. Infatti Maria ha ricamato le iniziali di Silvana sul foulard che Portelli aveva commissionato a Concetta.

Per ringraziarla, Portelli ha fatto a Maria un piccolo regalo che l'ha messa seriamente in imbarazzo.

Tra i due ragazzi c'è stato un bacio e non si esclude che Maria sia molto attratta da lui. Il fidanzamento con Vito è ormai ufficiale, ma la sarta in futuro potrebbe anche mettere tutto in discussione per seguire la passione con Matteo.