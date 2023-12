La prime puntate dell'anno riserveranno una serie di sorprese ai personaggi di Un posto al sole. Nelle puntate dell'1 e 2 gennaio Viola si ritroverà ad affrontare dei problemi con il figlio. Antonio scopre della relazione tra sua madre e Damiano, e incomincerà a trattarla con freddezza, facendola soffrire tanto.

Nel frattempo tra Micaela e Samuel tutto andrà a gonfie vele, ma per Speranza le cose stanno per cambiare. La nipote di Mariella finirà per prendere un'ignota e stravolgente decisione, senza informare suo padre.

Speranza scopre che Samuel sta con Micaela

Nella puntata dell'1 gennaio Palazzo Palladini e i suoi inquilini saranno impegnati a salutare il 2023 e a dare il benvenuto all'anno nuovo. Guido Del Bue trascorrerà un Capodanno non proprio gioioso visto che dovrà vedersela con i litigi tra sua moglie e Serena. Intanto l'anno nuovo sembrerà portare con sé una serie di sorprese sconvolgenti sia per Salvatore che per Samuel, mentre Speranza scoprirà una dolorosa verità: il suo ex sta insieme a Micaela.

Antonio tratta freddamente la mamma

Nella puntata del 2 gennaio Raffaele sarà preoccupato per la tensione che sfocerà tra Eugenio e Viola. Lo stato d'animo dei due, ormai separati, non farà altro che sconvolgere il piccolo Antonio.

Poco dopo la madre del bambino verrà a sapere che in realtà suo figlio sa già tutto della sua relazione con Damiano.

Mentre Samuel e Micaela si godranno il loro amore senza alcun problema, Speranza prenderà una decisione estrema senza chiedere il consenso a papà Espedito.

Fan di Upas contro Viola

Tra Viola e suo figlio Antonio le cose non andranno a gonfie vele.

Dopo aver scoperto che la mamma sta con il papà del suo amico Manuel, Antonio avrà un atteggiamento particolarmente teso e nervoso verso Viola. Tutto ciò porterà la donna a soffrire, arrivando al punto da chiedere aiuto al suo ex Eugenio.

I commenti dei fan sulla vicenda non si sono fatti attendere. Non tutti hanno gradito questa storyline, storcendo il naso davanti alla scelta di Viola.

Per molti spettatori la donna si sta comportando in maniera adolescenziale, mettendo il figlio in secondo piano per il suo egoismo.

Altri, invece, non comprendono come la famiglia di Viola debba rovinare sia lei che il bambino attraverso dei consigli definiti "sbagliati".

"Hai voluto la bicicletta Damiano e adesso pedala", "Mandatela via, antipatica, sembra una bambina di 13 anni", "Questa situazione l'ha creata Viola, lei la deve risolvere", "Questa si appoggia sempre alla famiglia, davvero immatura", questi alcuni dei commenti dei fan di Un posto al sole.